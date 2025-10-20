Μέτρο Θεσσαλονίκης: Εντείνονται οι εργασίες για την επέκταση στη Καλαμαριά – Πότε αναμένεται να μείνει κλειστό
Έχει ανακοινωθεί η παύση της λειτουργίας του για ένα μήνα από τις 10 Νοεμβρίου
Κλειστό για δεύτερη φορά θα παραμείνει το μετρό της Θεσσαλονίκης τον ερχόμενο Φεβρουάριο καθώς εντατικοποιούνται τα έργα επέκτασης της γραμμής στην Καλαμαριά.
Όπως αποκάλυψε ο ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, θα σταματήσει προσωρινά να λειτουργεί η κεντρική γραμμή του μετρό τον ερχόμενο Φεβρουάριο, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν πως αυτό θα κρατήσει περίπου ένα μήνα. Να θυμίσουμε ότι ήδη έχει ανακοινωθεί η παύση λειτουργίας του μετρό από τις 10 Νοεμβρίου και για έναν μήνα.
Ο κ. Ταχιάος προανήγγειλε και αλλαγές στα εισιτήρια όπως η κατάργηση της δυνατότητας χρήσης για 70 λεπτά που ισχύει σήμερα.
Στον αρχικό σχεδιασμό του εισιτηρίου, η βασική σκέψη ήταν να μπορεί να συνδυάσει ο επιβάτης λεωφορείο και Μετρό. «Τώρα δεν υπάρχει αυτός ο λόγος», είπε.
