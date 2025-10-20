Μέτρο Θεσσαλονίκης: Εντείνονται οι εργασίες για την επέκταση στη Καλαμαριά – Πότε αναμένεται να μείνει κλειστό

Κλειστό για δεύτερη φορά θα παραμείνει το μετρό της Θεσσαλονίκης τον ερχόμενο Φεβρουάριο καθώς εντατικοποιούνται τα έργα επέκτασης της γραμμής στην Καλαμαριά.

Όπως αποκάλυψε ο ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, θα σταματήσει προσωρινά να λειτουργεί η κεντρική γραμμή του μετρό τον ερχόμενο Φεβρουάριο, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν πως αυτό θα κρατήσει περίπου ένα μήνα. Να θυμίσουμε ότι ήδη έχει ανακοινωθεί η παύση λειτουργίας του μετρό από τις 10 Νοεμβρίου και για έναν μήνα.

Ο κ. Ταχιάος προανήγγειλε και αλλαγές στα εισιτήρια όπως η κατάργηση της δυνατότητας χρήσης για 70 λεπτά που ισχύει σήμερα.

Στον αρχικό σχεδιασμό του εισιτηρίου, η βασική σκέψη ήταν να μπορεί να συνδυάσει ο επιβάτης λεωφορείο και Μετρό. «Τώρα δεν υπάρχει αυτός ο λόγος», είπε.