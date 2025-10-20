Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους;
Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Μέτρο Θεσσαλονίκης: Εντείνονται οι εργασίες για την επέκταση στη Καλαμαριά – Πότε αναμένεται να μείνει κλειστό

Έχει ανακοινωθεί η παύση της λειτουργίας του για ένα μήνα από τις 10 Νοεμβρίου

Μέτρο Θεσσαλονίκης: Εντείνονται οι εργασίες για την επέκταση στη Καλαμαριά – Πότε αναμένεται να μείνει κλειστό
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM
DEBATER NEWSROOM

Κλειστό για δεύτερη φορά θα παραμείνει το μετρό της Θεσσαλονίκης τον ερχόμενο Φεβρουάριο καθώς εντατικοποιούνται τα έργα επέκτασης της γραμμής στην Καλαμαριά.

Όπως αποκάλυψε ο ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, θα σταματήσει προσωρινά να λειτουργεί η κεντρική γραμμή του μετρό τον ερχόμενο Φεβρουάριο, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν πως αυτό θα κρατήσει περίπου ένα μήνα. Να θυμίσουμε ότι ήδη έχει ανακοινωθεί η παύση λειτουργίας του μετρό από τις 10 Νοεμβρίου και για έναν μήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Ταχιάος προανήγγειλε και αλλαγές στα εισιτήρια όπως η κατάργηση της δυνατότητας χρήσης για 70 λεπτά που ισχύει σήμερα.

Στον αρχικό σχεδιασμό του εισιτηρίου, η βασική σκέψη ήταν να μπορεί να συνδυάσει ο επιβάτης λεωφορείο και Μετρό. «Τώρα δεν υπάρχει αυτός ο λόγος», είπε.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ