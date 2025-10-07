Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Λουόμενοι παρά τη βροχή παρέμειναν στην παραλία της Ζακύνθου με ομπρέλα (Βίντεο)

Απίστευτο, αλλά… ελληνικό!

Λουόμενοι παρά τη βροχή παρέμειναν στην παραλία της Ζακύνθου με ομπρέλα (Βίντεο)
Πηγή: TikTok
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Απίστευτο, αλλά… ελληνικό! Παρά τη βροχή και τη φθινοπωρινή διάθεση του καιρού, ένα ζευγάρι λουόμενων στο Καλαμάκι Ζακύνθου αποφάσισε να μην εγκαταλείψει την παραλία, αποδεικνύοντας ότι το καλοκαίρι -τουλάχιστον για κάποιους- δεν τελειώνει ποτέ.

Με ομπρέλα παραλίας που έγινε… βροχής στην αμμουδιά

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από περαστικούς, που δεν πίστευαν στα μάτια τους: το ζευγάρι, καθισμένο στην άμμο με ψάθα, χωρίς ξαπλώστρες, άνοιξε ομπρέλα παραλίας και συνέχισε να απολαμβάνει τη θέα της θάλασσας, ενώ οι σταγόνες έπεφταν πυκνές.

Η εικόνα προκάλεσε χαμόγελα και πολλά σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα, με τους χρήστες να σχολιάζουν με τον δικό τους, χιουμοριστικό τρόπο την… επίμονη καλοκαιρινή διάθεση του ζευγαριού.

Τα σχόλια «πήραν φωτιά»

Κάτω από το βίντεο, τα σχόλια ήταν απολαυστικά:

«Σίγουρα δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι ήρθε ο χειμώνας… από τον Μάιο θα είναι εκεί!»

«Αυτό θα πει: εγώ θα βλέπω τον κόσμο όπως εγώ θέλω και μου αρέσει!!!»

Άλλοι χρήστες, πάλι, τους χειροκρότησαν για την ψυχραιμία και την αισιοδοξία τους, γράφοντας επίσης: «Ωραία ! Το πλήρωσαν ας το απολαύσουν…»

Ο καιρός… δεν τους πτόησε

Παρότι η Ζάκυνθος δέχτηκε έντονες βροχοπτώσεις το απόγευμα, η θερμοκρασία παρέμεινε σχετικά ήπια. Το ζευγάρι, ατάραχο, έμεινε στην παραλία μέχρι να κοπάσει η βροχή, απολαμβάνοντας τη θάλασσα με την καλύτερη δυνατή διάθεση.

Το βίντεο από το Καλαμάκι κάνει ήδη τον γύρο των social media, αποδεικνύοντας ότι, στην Ελλάδα, το καλοκαίρι δεν τελειώνει με ένα σύννεφο — ειδικά όταν υπάρχει όρεξη, ομπρέλα και καλή παρέα.

Δείτε το βίντεο

@savinosthemelis #mpesfy #fyp #zakynthos #kalamaki ♬ original sound – jet2
