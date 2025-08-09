Λήμνος: Βίντεο από την διάσωση παιδιών που εγκλωβίστηκαν στη θάλασσα με SUP – Συμμετείχαν λουόμενοι

Βίντεο που κόβει την ανάσα δείχνει την διάσωση παιδιών που παρασύρθηκαν με κωπηλατική σανίδα (SUP) στα ανοιχτά της Λήμνου το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8).

όπως μετέδωσε το MEGA, το περιστατικό συνέβη στην Παραλία «Πλατύ», όπου 9 παιδιά με 3 σανίδες SUP «εγκλωβίστηκαν» στη θάλασσα, ενώ οι άνεμοι έπνεαν στα 7-8 μποφόρ.

«Κάποια στιγμή συνειδητοποιήσαμε ότι πήγανε 3 SUP με 3 παιδάκια, δηλαδή σύνολο 9 παιδάκια σε κάθε SUP, όταν είχαν ήδη φτάσει πολύ πολύ βαθιά. Πήραμε τηλέφωνο το Λιμενικό. Μετά από 10 λεπτά ήρθαν κάποιοι από το Λιμενικό να εκτιμήσουν την κατάσταση, αποφασίσανε να φωνάξουν Super Puma», είπε λουόμενος, ο οποίος βοήθησε στη διάσωση.

Στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τα παιδιά οι γονείς και δύο λουόμενοι εγκλωβίστηκαν και οι ίδιοι στην φουρτουνιασμένη θάλασσα.

«Όταν έβγαλα το πρώτο γονιό και μετά τα δύο SUP, είδα αυτούς τους δύο ηλικιωμένους με μια σωστική λέμβο στη μέση της απόστασης, την πήρα εγώ την σωστική λέμβο πήγα μέσα πήρα τα 3 παιδιά που δεν είχαν SUP και μετά πήρα και αυτούς. Ο ένας από τους δύο ήθελε βοήθεια», συνέχισε ο λουόμενος.

«Όταν πήγα μέσα να βοηθήσω, είχε πάει ήδη ο ένας γονιός, δεν έφτανε, δεν ήξερε να κολυμπήσει, και τον έβγαλε και αυτόν έξω και φώναζε να έρθει το Λιμενικό για να σώσει τα παιδιά του», πρόσθεσε.

Οι λουόμενοι ειδοποίησαν το Λιμενικό και στο σημείο μετέβησαν ένα περιπολικό σκάφος, ένα ναυαγοσωστικό σκάφος, δύο περιπολικά οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο «Super Puma». Τελικά, μετά από 40 λεπτά, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, για το περιστατικό έγιναν 10 συλλήψεις οι γονείς και ο υπεύθυνος των ναυαγοσωστών – για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, αφού στο σημείο δεν υπήρχε κανένας ναυαγοσώστης. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού:

«Αναφορικά με τη παροχή συνδρομής σε εννέα ανήλικους χειριστές σανίδων όρθιας κωπηλασίας (SUP), στη θαλάσσια περιοχή παραλίας “ΠΛΑΤΥ” νοτιοδυτικά της Λήμνου, γνωρίζεται ότι συνελήφθησαν οι δέκα ημεδαποί κηδεμόνες τους, καθώς και ο υπεύθυνος ναυαγοσωστών, για παράβαση του άρθρου 306 του Π.Κ. “Έκθεση”. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Μύρινας».