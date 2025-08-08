Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Παιδιά παρασύρθηκαν με σανίδα SUP στη Λήμνο – Άμεση κινητοποίηση για τη διάσωσή τους

Το Λιμενικό Μύρινας έριξε στη μάχη δύο περιπολικά σκάφη

Παιδιά παρασύρθηκαν με σανίδα SUP στη Λήμνο – Άμεση κινητοποίηση για τη διάσωσή τους
Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (08/08) στην παραλία του Πλατύ στη Λήμνο, όταν δύο παιδιά παρασύρθηκαν με SUP από τους ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το limnoslive.gr, το Λιμενικό Μύρινας έριξε στη μάχη δύο περιπολικά σκάφη, ενώ ο στρατός συντόνισε την απογείωση ελικοπτέρου Super Puma, το οποίο συνέδραμε στον εντοπισμό τους καθώς και ιδιωτικά μέσα.

Διασώστες και ιδιώτες κατάφεραν να προσεγγίσουν και να περισυλλέξουν τα παιδιά, βάζοντας τέλος στην αγωνία. Τα δύο ανήλικα είναι καλά στην υγεία τους.

