Καραμπόλα τριών οχημάτων στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης (φωτογραφίες)
Σημειώθηκαν υλικές ζημιές
Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 8 Αυγούστου στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, η καραμπόλα σημειώθηκε όταν τρία οχήματα συγκρούστηκαν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στο ύψος του Κορδελιού, στο ρεύμα προς ανατολικά, περίπου στις 8:30.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Από το τροχαίο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνον υλικές ζημιές.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ