Καραμπόλα τριών οχημάτων στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης (φωτογραφίες)

Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 8 Αυγούστου στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, η καραμπόλα σημειώθηκε όταν τρία οχήματα συγκρούστηκαν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στο ύψος του Κορδελιού, στο ρεύμα προς ανατολικά, περίπου στις 8:30.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το τροχαίο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνον υλικές ζημιές.