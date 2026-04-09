Καιρός Πάσχα 2026: Μέρα-μέρα η πρόγνωση Καλλιάνου μέχρι την Κυριακή – Σε ποιες περιοχές θα βρέξει και πότε

“Κλείδωσε” ο καιρός του Πάσχα 2026, με τα προγνωστικά να δείχνουν σχετικά ήπιες καιρικές συνθήκες, παρά τις αρχικές εκτιμήσεις των μετεωρολόγων.

Όπως φαίνεται, θα σημειωθούν ήπιες βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, με την πιο “δύσκολη” ημέρα να είναι το Μεγάλο Σάββατο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega Γιάννη Καλλιάνο, που σε ανάρτησή του αναλύει μέρα με τη μέρα τον καιρό του Πάσχα, πέρα από μερικές βροχές, δεν αναμένονται ακραία φαινόμενα.

Για σήμερα Μεγάλη Πέμπτη 9/4 αναμένονται βροχές σε ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Πήλιο, ορεινά κεντρικής Στερεάς και στην Πίνδο, κεντρική και βόρεια Εύβοια (κυρίως ορεινά), ανατολική – ΒΑ Πελοπόννησο (ορεινά), ορεινά κεντρικής και ανατολικής Κρήτης ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το ανώτατο τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Για αύριο Μεγάλη Παρασκευή 10/4 αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας (φτάνοντας το ανώτατο τους 21 βαθμούς), ενώ αναμένονται βροχές σε ανατολική Μακεδονία & Θράκη, κεντρική και ανατολική Πελοπόννησο, ορεινά κεντρικής Στερεάς, Αττική (μικρή πιθανότητα) και κεντρική Εύβοια.

Το Μεγάλο Σάββατο 11/4 βροχές αναμένεται να εκδηλωθούν σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Πέλλα, Πιερία, Ημαθία (ημιορεινά/ορεινά), ανατολικά ορεινά τμήματα Λάρισας, Πήλιο και Εύβοια (κυρίως ορεινά), Αττική (μικρή πιθανότητα), κεντρική Στερεά (πιο ορεινά), ανατολική και βορειοανατολική Πελοπόννησο, κεντρική και ανατολική Κρήτη (ορεινά).

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 βαθμούς έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ το βράδυ της Ανάστασης, βροχές αναμένονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Σποράδες, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Δράμα, Ξάνθη, Σέρρες και περιοχές της Χαλκιδικής.

Από την Κυριακή του Πάσχα 12/4 αναμένεται σχετική βελτίωση του καιρού με την θερμοκρασία να ξεκινά από 18 και να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν το ανώτερο έως 6 μποφόρ ενώ βροχές αναμένονται μόνο σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, ορεινά-ημιορεινά Ανατολικής Θεσσαλίας, Ανατολικής Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), Εύβοιας και Ανατολικής Πελοποννήσου.

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου:

Τελικές εκτιμήσεις για τον καιρό έως το Πάσχα. Καθώς πλησιάζουμε προς τα τέλη της Μεγάλης Εβδομάδας, φαίνεται ότι ο καιρός κατά τη διάρκεια του Επιταφίου, της Αναστάσεως αλλά και της Κυριακής του Πάσχα γενικά θα κυλήσει με ήπια χαρακτηριστικά. Θα υπάρξουν όμως και περιοχές που οι συνθήκες θα είναι ελαφρώς άστατες. Πάμε να δούμε μέρα – μέρα τον καιρό σε όλη τη χώρα:

Μεγάλη Πέμπτη – Τοπικές βροχές σε:

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (κύριος πυρήνας)

Πήλιο

Ορεινά κεντρικής Στερεάς & στην Πίνδο

Κεντρική & βόρεια Εύβοια (κυρίως ορεινά)

Ανατολική – ΒΑ Πελοπόννησος (ορεινά)

Ορεινά κεντρικής & ανατολικής Κρήτης

Ένταση φαινομένων: Ασθενής έως μέτρια

Θερμοκρασία:

Θράκη: ~16°C

Βόρεια ηπειρωτικά: 18-20°C

Κεντρικ : 20-23°C

Νησιά: 20-24°C

Μεγάλη Παρασκευή – Τοπικές βροχές σε:

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Κεντρική & ανατολική Πελοπόννησος

Ορεινά κεντρικής Στερεάς

Αττική (μικρή πιθανότητα)

Κεντρική Εύβοια

Θερμοκρασία (μικρή πτώση):

Βόρεια: 14–19°C

Υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα: 20–21°C

Αιγαίο: 16–20°C

Επιτάφιος (βράδυ Μεγάλης Παρασκευής)

Σχεδόν απουσία βροχοπτώσεων στη χώρα αλλά με νεφώσεις κατά διαστήματα.

Εξαιρέσεις, εκεί δηλαδή που θα σημειώνονται τοπικές βροχές κατά κανόνα ασθενείς:

Βόρειος Έβρος

Νομός Ξάνθης

Ίσως στη βόρεια Εύβοια

Μεγάλο Σάββατο – Ημέρα με τα περισσότερα φαινόμενα, δηλαδή τοπικές βροχές σε:

Κεντρική & ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Πέλλα, Πιερία, Ημαθία (ημιορεινά/ορεινά)

Ανατολικά ορεινά τμήματα Λάρισας

Πήλιο & Εύβοια (κυρίως ορεινά)

Αττική (μικρή πιθανότητα)

Κεντρική Στερεά (πιο ορεινά)

Ανατολική και Βορειοανατολική Πελοπόννησος

Κεντρική & ανατολική Κρήτη (ορεινά)

Θερμοκρασία:

Βόρεια: 15–20°C

Υπόλοιπα ηπειρωτικά & Επτάνησα: 20–22°C

Αιγαίο: 17–20°C

Ανάσταση (βράδυ Μεγάλου Σαββάτου) – Αυξημένη πιθανότητα βροχής σε:

Κεντρική & ανατολική Μακεδονία

Σποράδες

Πόλεις με πιθανότητα τοπικών βροχών την Ανάσταση :

Θεσσαλονίκη

Καβάλα

Δράμα

Ξάνθη

Σέρρες

περιοχές της Χαλκιδικής

Κυριακή του Πάσχα – Σχετική βελτίωση του καιρού – Τοπικές βροχές μόνο σε:

Κυρίως σε Κεντρική & Ανατολική Μακεδονία (κατά βάση)

Μικρότερη πιθανότητα αλλά υπαρκτή σε:

Ορεινά-ημιορεινά Ανατολικής Θεσσαλίας, Ανατολικής Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), Εύβοιας και Ανατολικής Πελοποννήσου

Θερμοκρασία σε άνοδο:

Βόρεια: 18–24°C

Κεντρικά & νότια: 22–26°C

Νησιά: 20–24°C

Άνεμοι & Μεταφορές:

Ένταση: 3–5 μποφόρ (τοπικά έως 6)

Καμία ουσιαστική επίπτωση σε ακτοπλοΐα και αεροπορικές μετακινήσεις,

Συνοπτική Εκτίμηση: