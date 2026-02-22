Καιρός: Χωρίς βροχές και με ξηρή ατμόσφαιρα η επόμενη εβδομάδα – Η ανάρτηση Κολυδά

Σταδιακή υποχώρηση των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν τη χώρα μας τις τελευταίες ημέρες αναμένεται να σημειωθούν από την επόμενη εβδομάδα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως αναφέρει, το βόρειο ρεύμα που επικράτησε στα ανατολικά τμήματα της χώρας υποχωρεί βαθμιαία, με αποτέλεσμα οι περισσότερες περιοχές να περάσουν σε φάση χωρίς φαινόμενα. Μόνο στη Βόρεια Κρήτη θα διατηρηθούν τοπικές βροχές.

🎯Η "ΞΗΡΗ" ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

✅Το βόρειο ρεύμα που επικράτησε σήμερα στα αντολικά βαθμιαία θα υποχωρήσει και οι περισσότερες εκδηλώσεις θα γίνουν χωρίς φαινόμενα . Μόνο στη Βόρεια Κρήτη θα διατηρηθούν τοπικές βροχές.

✅Αυριο Καθαρά Δευτέρα ο καιρός θα κυλήσει με λίγες…

Την Καθαρά Δευτέρα, σημειώνει ότι ο καιρός θα κυλήσει με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, ενώ οι βροχές στη Βόρεια Κρήτη θα σταματήσουν σταδιακά. Οι βοριάδες θα ευνοήσουν το πέταγμα του χαρταετού, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, με τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται περί τους 15 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, από τα μέσα της εβδομάδας και για έξι έως επτά ημέρες δεν αναμένονται βροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Η ατμόσφαιρα θα είναι πιο ξηρή, με βοριαδάκι που θα καθαρίζει τον ορίζοντα και θα περιορίζει την υγρασία, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για μετακινήσεις και δραστηριότητες στην ύπαιθρο.

Ο καιρός σήμερα σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και βαθμιαία από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 11 με 12 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη και στα νότια τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση από το μεσημέρι.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, πρόσκαιρα στα παράκτια 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Στα υπόλοιπα βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στη κεντρική Μακεδονία πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 11 με 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στη δυτική Πελοπόννησο και πιθανώς στα νότια τμήματα του Ιονίου.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 έως 5 και στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο από -03 (μείον 3) έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια, όπου στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από τις απογευματινές ώρες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία βόρειοι βορειοανατολικοί, στα ανατολικά και τα νότια κυρίως παράκτια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην Κρήτη μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, βαθμιαία βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.