Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα Αττικής
Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Αριστοτέλους στον Άγιο Παντελεήμονα Αττικής.
Υπό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα Αττικής.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 5, 2023
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 09:40 σε διαμέρισμα στον έβδομο όροφο πολυκατοικίας και δεν υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα. Στο σημείο επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
