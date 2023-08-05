iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα Αττικής

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Αριστοτέλους στον Άγιο Παντελεήμονα Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 09:40 σε διαμέρισμα στον έβδομο όροφο πολυκατοικίας και δεν υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα. Στο σημείο επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

