Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα Αττικής

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Αριστοτέλους στον Άγιο Παντελεήμονα Αττικής.

Υπό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα Αττικής. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 5, 2023

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 09:40 σε διαμέρισμα στον έβδομο όροφο πολυκατοικίας και δεν υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα. Στο σημείο επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Ειδήσεις σήμερα:

Σε εξέλιξη η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου – Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια

Έσπασε αγωγός της ΕΥΑΘ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Πλημμύρισε η Ερμού