Η βροχή προκάλεσε χάος στους δρόμους της Αθήνας – Απίστευτο μποτιλιάρισμα και ουρές χιλιομέτρων

Απίστευτο μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί τις τελευαταίες ώρες στους δρόμους της πρωτεύουσας στο ρεύμα από και προς το κέντρο της Αθήνας λόγω των βροχοπτώσεων που σαρώνουν το λεκανοπέδιο.

Η κίνηση βρίσκεται στο «κόκκινο» με τη βροχή να δυσκολεύει περισσότερο την κυκλοφορία των οχημάτων. Βροχές εκδηλώθηκαν σε σε Δάφνη, Βριλήσσια, Ηλιούπολη, Φάληρο, Νομισματοκοπείο, Καλλιθέα, Παπάγου, Ασπρόπυργος, Γκάζι, Άγιος Κοσμάς, Βύρωνας, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο και άλλες περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αττικής Οδού καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα, ενώ, με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά,

5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/ahuTuFKqZO— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 7, 2025

Δείτε χάρτη με την κίνηση