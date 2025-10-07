Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Η βροχή προκάλεσε χάος στους δρόμους της Αθήνας – Απίστευτο μποτιλιάρισμα και ουρές χιλιομέτρων

DEBATER NEWSROOM

Απίστευτο μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί τις τελευαταίες ώρες στους δρόμους της πρωτεύουσας στο ρεύμα από και προς το κέντρο της Αθήνας λόγω των βροχοπτώσεων που σαρώνουν το λεκανοπέδιο.

Η κίνηση βρίσκεται στο «κόκκινο» με τη βροχή να δυσκολεύει περισσότερο την κυκλοφορία των οχημάτων. Βροχές εκδηλώθηκαν σε σε Δάφνη, Βριλήσσια, Ηλιούπολη, Φάληρο, Νομισματοκοπείο, Καλλιθέα, Παπάγου, Ασπρόπυργος, Γκάζι, Άγιος Κοσμάς, Βύρωνας, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο και άλλες περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αττικής Οδού καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα, ενώ, με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

