Η συγκινητική ανάρτηση της δημάρχου Λήμνου στον δήμαρχο Αγίου Ευστρατίου για την μάχη του με τον καρκίνο

Τη συμπαράστασή της στον δήμαρχο Αγίου Ευστρατίου, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα απέχει από τα καθήκοντά του καθώς θα υποβληθεί σε θεραπεία για την αντιμετώπιση του καρκίνου, εξέφρασε με ανάρτησή της η δήμαρχος Λήμνου, Ελεονώρα Γεωργά.

Η κ. Γεωργά δεσμεύτηκε για την έμπρακτη στήριξη του δήμου Λήμνου προς τον γειτονικό Άγιο Ευστράτιο για όσο διάστημα διαρκέσει η απουσία του συναδέλφου της.

Η ανακοίνωση της δημάρχου Λήμνου

«Με συγκίνηση άκουσα τον Δήμαρχο Αγίου Ευστρατίου και συνάδελφο Κώστα Σινάνη να αναφέρεται στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και στην ανάγκη να απουσιάσει για ένα διάστημα από το Δήμο του για θεραπείες.

Κώστα, θα ήθελα να σου μεταφέρω τις ειλικρινείς μου ευχές για γρήγορη και πλήρη αποκατάσταση της υγείας σου. Σε αυτή τη δύσκολη δοκιμασία που περνάς, θέλω να γνωρίζεις ότι δεν είσαι μόνος.

Ο Δήμος Λήμνου και η ίδια προσωπικά, σε διαβεβαιώνουμε ότι θα σταθούμε δίπλα στον Δήμο σου με τις δυνάμεις που έχουμε. Θα υποστηρίξουμε τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις σας για όσο διάστημα χρειαστεί να απουσιάσεις, ώστε να μπορείς να αφοσιωθείς απερίσπαστος στη δική σου μάχη.

Είμαι βέβαιη ότι με δύναμη ψυχής θα επιστρέψεις σιδερένιος, για να συνεχίσεις τα καθήκοντά σου και το έργο για τον Άγιο Ευστράτιο.