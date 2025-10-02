Η νεροποντή έριξε δέντρο στο κέντρο της Αθήνας – Ξεριζώθηκε και έπεσε πάνω σε περαστικό (Βίντεο)

Τεράστια προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στο κέντρο της Αθήνας με την νεροποντή να ξεριζώνει δέντρο στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη.

Aπό την πτώση τραυματίστηκε ένας άνδρας που επέβαινε σε μοτοσικλέτα στη συμβολή των οδών Γαμβέτα και Εμμανουήλ Μπενάκη. Όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε το DEBATER, το δέντρο έπεσε πάνω σε μία μηχανή και ένα ΙΧ προκαλώντας υλικές ζημιές μαζί με τον τραυματισμό που υπέστη ο μοτοσικλετιστής.

Πηγή: Cretaone

Όπως δείχνουν φωτογραφίες από το σημείο, ο άνδρας αμέσως μετά βρισκόταν στο οδόστρωμα, στη συμβολή των οδών Γαμβέτα και Εμμανουήλ Μπενάκη.