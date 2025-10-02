Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Η νεροποντή έριξε δέντρο στο κέντρο της Αθήνας – Ξεριζώθηκε και έπεσε πάνω σε περαστικό (Βίντεο)

Δείτε το βίντεο του DEBATER

Η νεροποντή έριξε δέντρο στο κέντρο της Αθήνας – Ξεριζώθηκε και έπεσε πάνω σε περαστικό (Βίντεο)
ΠΗΓΗ: Cretaone
DEBATER NEWSROOM
UPD: 16:37

Τεράστια προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στο κέντρο της Αθήνας με την νεροποντή να ξεριζώνει δέντρο στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη.

Aπό την πτώση τραυματίστηκε ένας άνδρας που επέβαινε σε μοτοσικλέτα στη συμβολή των οδών Γαμβέτα και Εμμανουήλ Μπενάκη. Όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε το DEBATER, το δέντρο έπεσε πάνω σε μία μηχανή και ένα ΙΧ προκαλώντας υλικές ζημιές μαζί με τον τραυματισμό που υπέστη ο μοτοσικλετιστής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Κακοκαιρία
Πηγή: Cretaone

Όπως δείχνουν φωτογραφίες από το σημείο, ο άνδρας αμέσως μετά βρισκόταν στο οδόστρωμα, στη συμβολή των οδών Γαμβέτα και Εμμανουήλ Μπενάκη.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ