Φωτιά στην Κερατέα: Δημιουργία χώρου περίθαλψης ζώων σε σχολείο

Έχουν ενεργοποιηθεί δύο ασθενοφόρα ζώων από το ΔΙΚΕΠΑΖ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ανακοίνωση στο Facebook έβγαλε ο δήμος Λαυρεωτικής για τα αδέσποτα ζώα που κινδυνεύουν από την μεγάλη φωτιά στην Κερατέα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του, ο Δήμος Λαυρεωτικής ενημερώνει τον κόσμο ότι έχει δημιουργηθεί χώρος φιλοξενίας για τα αδέσποτα ζώα στο προαύλιο του 2ου Δημοτικού Σχολείο Κερατέας.

Επίσης προσθέτει ότι έχουν ενεργοποιηθεί δύο ασθενοφόρα ζώων από το ΔΙΚΕΠΑΖ για την καλύτερη φροντίδα και περίθαλψη των ζώων.

