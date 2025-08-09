Φωτιά στην Κερατέα: Άνοιξε ειδική πλατφόρμα φιλοξενίας για πυρόπληκτους – Αναβάλλονται οι αποψινές εκδηλώσεις στο Σούνιο



Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μεριμνά άμεσα για την προσωρινή φιλοξενία των πυρόπληκτων της πρόσφατης μεγάλης πυρκαγιάς στη νοτιοανατολική Αττική, ανοίγοντας ειδική σχετική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του.

Παράλληλα στον ίδιο τομέα συμβάλλουν και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι), ώστε να λειτουργήσουν χώροι προσωρινής διαμονής πληγέντων από την πυρκαγιά της 8ης Αυγούστου 2025 στην περιοχή των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού.

Την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί εδώ

Αναβάλλονται οι αποψινές εκδηλώσεις στο Σούνιο

Σήμερα, Σάββατο 9 Αυγούστου 2025, είναι η Πανσέληνος του Αυγούστου, γνωστή ως «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» (Sturgeon Moon). Ως εκ τούτου, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, μεταξύ των οποίων και ο Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο.

Εντούτοις, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς, οι σχετικές εκδηλώσεις στο Σούνιο ακυρώνονται, μετά και από σχετικές υποδείξεις που έχει κάνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.