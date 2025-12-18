Φοινικούντα: Προθεσμία για να απολογηθεί για το διπλό φονικό πήρε ο 30χρονος συνέταιρος του επιχειρηματία

Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε από την ανακρίτρια Καλαμάτας ο 30χρονος, που κατηγορείται ως συνεργός στο διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Ο κατηγορούμενος, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, παραδόθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 18/12 στις αστυνομικές αρχές της Μεσσηνίας.

Ο 30χρονος αποτελεί τον πέμπτο εμπλεκόμενο στη στυγερή δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη στις 5 Οκτωβρίου.

Την ημέρα που είχαν εκδοθεί τα εντάλματα σύλληψης για τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, τον 32χρονο επιχειρηματία και τον ίδιο, φέρεται να βρισκόταν στο εξωτερικό. Οκτώ ημέρες μετά τη σύλληψη των δύο φερόμενων ηθικών αυτουργών, εμφανίστηκε αυτοβούλως και πέρασε το κατώφλι της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας.

Περίπου εννέα ώρες μετά την παράδοσή του, οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας, από την οποία ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί.

Σημειώνεται πως ο 30χρονος είναι γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας και στενός φίλος του 32χρονου επιχειρηματία και φίλου του ανιψιού του 68χρονου Κώστα Τομαρά.

Υπενθυμίζεται ότι ο ανιψιός του 68χρονου επιχειρηματία και ο επιχειρηματίας κρίθηκαν προφυλακιστέοι, μετά την πολύωρη απολογία τους για το διπλό έγκλημα.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας τους, οι δύο κατηγορούμενοι επέμεναν στην αθωότητά τους, ωστόσο όσα υποστήριξαν φαίνεται πως δεν έπεισαν τις ανακριτικές και εισαγγελικές Αρχές, οι οποίες αποφάσισαν την προφυλάκισή τους.

Από την πλευρά του, ο ανιψιός κατέθεσε ότι είχε άριστες σχέσεις με τον θείο του, ενώ ο επιχειρηματίας, ο οποίος είναι και εργοδότης των δύο 22χρονων που είχαν συλληφθεί για την υπόθεση, υποστήριξε ότι είναι αθώος.

Για την υπόθεση παραμένουν προφυλακισμένοι και οι δύο 22χρονοι ως φυσικοί αυτουργοί στις δολοφονίες, οι οποίοι αλληλοκατηγορούνται ως προς το ποιος άνοιξε πυρ εναντίον του ιδιοκτήτη και του επιστάτη.