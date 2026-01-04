ΕΛΑΣ: Συνελήφθησαν δυο άτομα που είχαν 765 πακέτα τσιγάρων από την Τουρκία

Στη σύλληψη δυο ατόμων που είχαν μαζί τους κατά την άφιξη από την Τουρκία 765 πακέτα τσιγάρων προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, τα δυο άτομα ηλικίας 61 και 32 ετών συνελήφθησαν το βράδυ της Παρασκευής 2/1 από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν από ανωτέρω αστυνομικούς, στο επίπεδο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, μετά από την άφιξή τους με πτήση από την Τουρκία, και εντός των αποσκευών τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -765- πακέτα τσιγάρα χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.