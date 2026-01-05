ΕΛΑΣ: Πάνω από 40.000 παραβάσεις του KOK βεβαιώθηκαν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά

Εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών από την ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, το διάστημα από 19 Δεκεμβρίου 2025 έως και 1 Ιανουαρίου 2026, διενεργήθηκαν -189.035- έλεγχοι οχημάτων, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν -40.246- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Μάλιστα, η πλειονότητα των παραβάσεων συνδέονται άμεσα με ανθρώπινες συμπεριφορές που αυξάνουν δραστικά την πιθανότητα πρόκλησης σοβαρών ή θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, όπως η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ καθώς και η μη χρήση βασικών μέσων παθητικής ασφάλειας (κράνος – ζώνη).

Αναλυτικότερα, βεβαιώθηκαν:

-6.544- για υπερβολική ταχύτητα,

-1.268- για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

-988- για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

-832- για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

-830- για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

-584- για παραβάσεις ΚΤΕΟ,

-319- για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

-289- για χρήση κινητών τηλεφώνων,

-271- για αντικανονικούς ελιγμούς,

-218- για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα,

-178- για αντικανονικό προσπέρασμα,

-114- για φθαρμένα ελαστικά,

-45- περιπτώσεις παραβίασης προτεραιότητας,

-27- περιπτώσεις για μη χρήση παιδικών καθισμάτων,

-10- για κίνηση στην αριστερή λωρίδα,

-2- για αντικανονική Κίνηση σε Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και

-27.727- λοιπές παραβάσεις.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη, τη στοχευμένη παρουσία συνεργείων της Τροχαίας σε σημεία αυξημένης κυκλοφορίας και τη διαχείριση των μετακινήσεων κατά τις ημέρες των εορτών.

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δεν αποτελεί τυπική υποχρέωση, αλλά ουσιαστική πράξη σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή. Η υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά είναι καθοριστικός παράγοντας για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και των συνεπειών τους.

Οι έλεγχοι της Τροχαίας θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με στόχο την προστασία της ζωής και την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της χώρας.