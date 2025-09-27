«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών – Οι καθυστερήσεις αγγίζουν τη μιάμιση ώρα

Συνεχίζεται και σήμερα (27.09) η ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με τις καθυστερήσεις σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού να αγγίζουν ακόμα και τη μιάμιση ώρα.

Οι καθυστερήσεις αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα και αυτό γιατί οι «Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας» αποφάσισαν να τηρήσουν αυτό που είχαν συμφωνήσει τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή τον έλεγχο 28 πτήσεων σε μία ώρα και όχι 36.

Τα νεύρα και η ταλαιπωρία περισσεύουν στο αεροδρόμιο, ενώ, σχηματίζονται τεράστιες ουρές. Χθες (26.09) αργά το βράδυ οι καθυστερήσεις άγγιζαν ακόμα και τις δύο ώρες.

Το πρόβλημα ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη (25.09) και οι καθυστερήσεις συνεχίζονται. Υπενθυμίζεται ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ζητούν συνάντηση με το Υπουργείο και γι αυτό προκαλείται όλη αυτή η ταλαιπωρία.