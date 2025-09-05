ΔΕΘ 2025: “Φρούριο” η Θεσσαλονίκη λόγω των συγκεντρώσεων – Κλειστοί οι μισοί σταθμοί του μετρό, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη, με πάνω από 3.000 αστυνομικούς να είναι επί ποδός, στο πλαίσιο της ΔΕΘ 2025 και των συγκεντρώσεων που είναι προγραμματισμένες.

Οι αστυνομικές δυνάμεις της συμπρωτεύουσας έχουν ενισχυθεί και με άλλες από γειτονικούς νομούς και από την Αθήνα, drones θα μεταδίδουν ζωντανή εικόνα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ενώ θα βρίσκονται σε ετοιμότητα και δύο «αύρες» της αστυνομίας.

Επίσης, αστυνομικοί θα βρίσκονται στις εισόδους και εξόδους του μετρό Θεσσαλονίκης. Βέβαια, σχεδόν οι μισοί σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί το Σάββατο λόγω των συγκεντρώσεων.

Σύμφωνα με την εταιρία διαχείρισης του μετρό, κατόπιν εντολής της αστυνομίας, το Σάββατο στις 15.00, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Ευκλείδης», «Παπάφη», «Πανεπιστήμιο», «Σιντριβάνι», «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου».

Oι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ώρα επαναλειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών. Οι υπόλοιποι επτά σταθμοί θα λειτουργούν κανονικά.

Οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας άρχισαν ήδη από σήμερα το πρωί, καθώς υγειονομικοί προχώρησαν σε διαμαρτυρία στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο με αίτημα την ενίσχυση του ΕΣΥ, ενώ το απόγευμα αναμένεται κινητοποίηση των σωμάτων ασφαλείας.

Αύριο, Σάββατο αναμένονται οι μεγάλες συγκεντρώσεις των σωματείων και των συνδικάτων των εργαζομένων και άλλων φορέων και κομμάτων.