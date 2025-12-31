Αθόρυβα Πυροτεχνήματα: Νέα πρωτοβουλία της Ειδικής Γραμματείας για τα ζώα συντροφιάς

Η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς προχωρά σε δράση ενημέρωσης, με στόχο την προώθηση της χρήσης αθόρυβων πυροτεχνημάτων στις εορταστικές εκδηλώσεις που οργανώνονται τόσο από πολίτες όσο και από Δήμους.

Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), η οποία απέστειλε ενημερωτική επιστολή και σχετικό υλικό και στους 332 Δήμους της χώρας, με σκοπό να προωθηθούν πρακτικές που μειώνουν τις σοβαρές επιπτώσεις των εκκωφαντικών θορύβων στα ζώα συντροφιάς, τα αδέσποτα και την άγρια πανίδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την πρωτοβουλία στηρίζουν τρεις φιλοζωικές ομοσπονδίες και τέσσερις περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας: η Πανελλήνια Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ), η Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΦΟΕ), η ΑΝΙΜΑ, η WWF Ελλάδος, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η NEMESIS και ο Οργανισμός για τη Βιοποικιλότητα στα Αγροτικά Οικοσυστήματα «ΤΥΤΩ».

Κατά τις εορταστικές περιόδους, η χρήση συμβατικών πυροτεχνημάτων στο πλαίσιο δημοτικών εκδηλώσεων συνδέεται με έντονο φόβο, αποπροσανατολισμό, τραυματισμούς και απώλειες ζώων. Τα αθόρυβα πυροτεχνήματα αποτελούν μια εφαρμόσιμη εναλλακτική για τους Δήμους, η οποία διατηρεί τον εορταστικό χαρακτήρα των εκδηλώσεων χωρίς να επιβαρύνει την ευζωία των ζώων και το φυσικό περιβάλλον.

Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, Πολιτεία και Κοινωνία των Πολιτών απευθύνουν ένα σαφές και ενιαίο μήνυμα: οι εορταστικές εκδηλώσεις των Δήμων και των πολιτών μπορούν να σχεδιάζονται με τρόπο που συνδυάζει τον εορτασμό με τον σεβασμό στη ζωή και την ευζωία των ζώων.

Το ενημερωτικό βίντεο της πρωτοβουλίας αποτυπώνει με ανθρώπινο τρόπο το κεντρικό μήνυμα της δράσης: «Πολίτες και Δήμοι χρησιμοποιούμε αθόρυβα πυροτεχνήματα για να γιορτάσουμε όλοι άφοβα», υπενθυμίζοντας ότι η χαρά των γιορτών μπορεί να είναι φωτεινή και συλλογική — χωρίς φόβο για όσους δεν μπορούν να προστατευθούν μόνοι τους.