Αθώος δηλώνει ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος με τις μαΐμού επενδύσεις – Τα προφίλ των μελών

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας γύρω από το κύκλωμα με τις παραμυθένιες επιδοτήσεις, ενώ, παράλληλα ο Αρχές ξετυλίγουν το προφίλ των μελών της σπείρας.

Το εν λόγω κύκλωμα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα φέρεται είχε για «αρχηγό» του έναν απότακτο αστυφύλακα της αστυνομίας. «Υπαρχηγός» του κυκλώματος ήταν ένας γνωστός επιχειρηματίας, ενώ υπήρχαν ακόμα τρία ακόμα μέλη. Η σύντροφος του αρχηγού, ο σωματοφύλακα του υπαρχηγού κι ένας 46χρονος που είχε τον ρόλο να «ψαρεύει» τα υποψήφια θύματα.

Ως εγκέφαλος του κυκλώματος εμφανίζεται ένας 53χρονος άνδρας με ακριβά γούστα που άρχισε να διευρύνει τον κύκλο του και να αποκτά πρόσβαση στις σουίτες των καζίνο.

«Στο καζίνο Λουτρακίου πάω τουλάχιστον 10 χρόνια, μέσα στο 2025 τρεις φορές. Ποτέ τα προηγούμενα χρόνια δεν με προσέγγισε κάποιος. Φέτος πήγαμε κι εκεί με προσέγγισε ο ‘αρχηγός’ και μου συστήθηκε ως υπεύθυνος των εγκαταστάσεων του καζίνο και είπε ότι με γνώριζε από τις προηγούμενες φορές που είχα έρθει. Εγώ δεν τον είχα ξαναδεί», αναφέρει μιλώντας στο MEGA ένα άτομο που παρ’ ολίγον να πέσει θύμα της συμμορίας.

«Εγώ στο πρώτο ραντεβού το μόνο που είδα με το που μπήκα στο δωμάτιο είναι ότι έφερε αυτή ξανθιά (σύντροφος αρχηγού) σε μία συσκευασία νάιλον 100.000 και του λέει του (46χρονου) ο (αρχηγός) ‘πάρτα αυτά Α…’. Ήταν για κάποιον και καλά που τα είχε βάλει για επένδυση και ότι του τα δίνανε πίσω και υποψιάστηκα ότι εγώ με το που πάω, μου εμφανίζουν λεφτά, κάτι παίζεται ότι πάνε με εντυπωσιάσουν», λέει στην ίδια εκπομπή άλλο θύμα της συμμορίας.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες με όλη τη δύναμη της φωνής μου»

«Αρνούμαι τις κατηγορίες με όλη τη δύναμη της φωνής μου. Το σπίτι μου βγήκε σε πλειστηριασμό κι αναρωτιέμαι πόσο απατεώνας είμαι και πόσο παράνομο όφελος έχω προσκομίσει, που δεν μπορώ να σώσω το σπίτι μου και έχω και μισθωμένο αυτοκίνητο. Εγώ είμαι εθισμένος στα τυχερά παιχνίδια, κυρίως στη ρουλέτα εδώ και 40 χρόνια», αναφέρει στο MEGA ο 53χρονος φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος.

«Τα δήθεν θύματα, χωρίς βία, πίεση, απειλή ή απάτη μου έδωσαν τα χρήματά τους να τα παίξω στο καζίνο προσδοκώντας ένα τοκογλυφικό κέρδος περίπου 60 έως 80% τον μήνα από τα κέρδη μου στα τυχερά παιχνίδια. Γνώριζαν ότι τα χρήματα θα παιχτούν στο καζίνο και ήλπιζαν ότι θα πάρουν τα κέρδη. Ήθελαν να εκμεταλλευτούν τις δεξιότητές μου στο παιχνίδι και να βγάλουν χρήματα εύκολα και με ρίσκο», σημείωσε.

«Το γεγονός ότι τρώγαμε στα πολυτελή εστιατόρια του καζίνο δεν είναι ποινικώς αξιολογήσιμο. Τη σουίτα μού την έδινε το ξενοδοχείο ως μπόνους για τους μεγάλους πελάτες με έντονη πρακτική δραστηριότητα.

Τα ψεύτικα ρολόγια και οι λίρες ήταν, όχι μέσο απάτης, αλλά η προσπάθειά μου για εντυπωσιασμό, για να δείξω στους ανθρώπους που μου εμπιστεύονταν τα χρήματά τους ότι ζω πολυτελή ζωή από τα κέρδη από τα τυχερά παιχνίδια.

Όταν ο κύριος Μαρτίκας έπαιρνε σε εβδομαδιαία βάση τον τόκο του 20% όλα ήταν ρόδινα και ανθηρά και εγώ ο ‘Αλεκάκης’ και όχι ο απατεώνας και ο αρχηγός του δήθεν του κυκλώματος. Ο κύριος Μαρτίκας έχει εξοφληθεί από εμένα. Μου έδωσε 35.000 και του έδωσα πίσω 45.000 ευρώ», προσθέτει.

Σπύρος Μαρτίκας: «Μου απέσπασαν 720.000 ευρώ και απείλησαν τη ζωή μου»

Ένα από τα θύματα του κυκλώματος με τις «μαϊμού επενδύσεις» είναι και ο επιχειρηματίας Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος το απόγευμα της Δευτέρας (17.11) αποκάλυψε τον τρόπο που στήθηκε η μεγάλη κομπίνα εξαπάτησης σε βάρος του.

Μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News», ο Σπύρος Μαρτίκας αποκάλυψε ότι το κύκλωμα του απέσπασε συνολικά το ποσό των 720.000 ευρώ. «Αυτά δεν είναι χρήματα μόνο δικά μου αλλά και δικών μου ανθρώπων. Ο υπαρχηγός υποστήριζε ότι δεν θα τολμήσω να μιλήσω και ανέφερε και απειλές κατά της ζωής μου. Έπειθε τα άλλα θύματα λέγοντας: Να σας πω πόσα κέρδισε ο Μαρτίκας», σημείωσε.

«Είναι τεράστια η ψυχολογική φόρτιση. Έχω περάσει πολύ δύσκολα ψυχολογικά. Βγαίνω μπροστά για να πάρει θάρρος ο κόσμος να μιλήσει», πρόσθεσε.