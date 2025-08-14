Αρναούτογλου: Έρχεται αλλαγή καιρού – Προειδοποίηση για 6 περιοχές (βίντεο)

Αλλάζει ο καιρός μετά τις 15 Αυγούστου, με τον Σάκη Αρναότογλου να προειδοποιεί για πολλές βροχές σε όλη την χώρα. Συγκεκριμένα πρόκειται για μικρές μπόρες και τοπικές καταιγίδες, χωρίς βροχές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μάλιστα, αναμένεται την Κυριακή να είναι εντονότερη η αστάθεια του καιρού, κυρίως στον Έβρο, την Ήπειρο και τη Φωκίδα, όπου δεν αποκλείονται παροδικές μπόρες και τοπικές καταιγίδες.

Την Δευτέρα αναμένονται βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Συγκεκριμένα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα βροχών σε Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Βορειοδυτική Αττική και σε Επτάνησα. Μάλιστα προβλέπονται ανάλογα καιρικά φαινόμενα και την Τρίτη.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Από τις 22 έως τις 25 Αυγούστου αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, χωρίς ωστόσο να σημειώνονται ακραίες τιμές.

Γενικά ήπιες θα παραμείνουν οι καιρικές συνθήκες, με περιοδικά περάσματα μπόρας σε διάφορες περιοχές της χώρας.