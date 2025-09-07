Αρναούτογλου: Αυτή θα είναι η πιο ζεστή μέρα της ερχόμενης εβδομάδας – Η πρόγνωση του καιρού

Στο σκηνικό του καιρού την ερχόμενη εβδομάδα σύμφωνα με την πρόγνωση του στάθηκε ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε την Πέμπτη θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας, ενώ θα εμφανιστούν και λίγες βροχές στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Παράλληλα, η σταδιακή υποχώρηση της ζέστης αναμένεται να γίνει στην χώρα από την ερχόμενη Παρασκευή 12/9.