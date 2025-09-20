Αμερικανοί τουρίστες άφησαν φιλοδώρημα 500 ευρώ σε εστιατόριο στα Κουφονήσια (βίντεο)

Ένα εντυπωσιακό και απρόσμενα γενναιόδωρο φιλοδώρημα άφησαν Αμερικανοί τουρίστες σε εστιατόριο στα Κουφονήσια, προκαλώντας ενθουσιασμό στο προσωπικό και τους υπόλοιπους πελάτες.

Οκτώ Αμερικανοί επισκέπτες απόλαυσαν ένα γεύμα με φρέσκους αστακούς, συναγρίδες και φαγκριά, συνοδεία άφθονου αλκοόλ, με τον τελικό λογαριασμό να ανέρχεται στα 750 ευρώ. Όταν ήρθε η ώρα της πληρωμής, οι τουρίστες άφησαν φιλοδώρημα 500 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 1.250 ευρώ.

Το περιστατικό σχολιάστηκε με ενθουσιασμό από το προσωπικό, χαρακτηρίζοντας το «σπάνια κίνηση ευγένειας και αναγνώρισης της εξυπηρέτησης». Ο σερβιτόρος που παρέλαβε το 500ευρω δήλωσε στην εκπομπή του Νίκου Μάνεση: «Το κρατάω και δεν το πιστεύω, πραγματικά. Το χαρτονόμισμα δεν είναι πλαστό! Είναι και θέμα εξυπηρέτησης, βέβαια. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Δεν θα κλείσω μάτι σήμερα. Ευχαριστούμε Παναγία μου, είμαστε τυχεροί. Το φιλοδώρημα θα μοιραστεί σε 22 άτομα προσωπικό. Η παρέα έφτασε στο εστιατόριο με σκάφος».

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της ποιοτικής εξυπηρέτησης και τη διαφορά νοοτροπίας όσον αφορά την κουλτούρα του φιλοδωρήματος.

Τα Κουφονήσια τα τελευταία χρόνια αποτελούν δημοφιλή καλοκαιρινό προορισμό, προσελκύοντας κυρίως τουρίστες υψηλού εισοδήματος από την Ευρώπη και την Αμερική.