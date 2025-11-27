Αιματηρή επίθεση στα Χανιά: Γιος μαχαίρωσε τον πατέρα του 50 φορές

Το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης στα Χανιά επέβαλε σε έναν 28χρονο ποινή φυλάκισης επτά ετών και τεσσάρων μηνών για επίθεση με μαχαιριές στον πατέρα του.

Σύμφωνα με όσα γράφει το zarpanews.gr, το δικαστήριο στα Χανιά μετέτρεψε την κατηγορία από απόπειρα ανθρωποκτονίας σε απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, αποδεχόμενο την ανάλογη εισαγγελική πρόταση, καθώς εκτίμησε πως ο κατηγορούμενος παρά τις 50 μαχαιριές δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον πατέρα του, κάτι που και ο ίδιος είχε υποστηρίξει νωρίτερα στην απολογία του.

Στις 04 Σεπτεμβρίου του 2023 σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό, με αφορμή την επίσκεψη του παθόντα σε καφενείο που σύχναζε ο γιος. Οι σχέσεις τους ήταν ιδιαίτερα τεταμένες και ο γιος του είχε απαγορεύσει να εμφανίζεται στο συγκεκριμένο καφενείο.

«Ο κατηγορούμενος έχει θέματα με τον πατέρα λόγω της συμπεριφοράς του απέναντι στη μητέρα του. Στις 4/9/23 βλέπει τον πατέρα του στο καφενείο, θυμώνει, επιστρέφει στο σπίτι γίνεται καυγάς, θολώνει, βγάζει έναν σουγιά και αρχίζει και του επιτίθεται.

Η επίθεση συνεχίζεται για 15 λεπτά. Του επιτίθεται με 50 μαχαιριές. Η μητέρα φωνάζει και έρχεται ένας γείτονας. Πράγματι αν ήθελε να τον σκοτώσει μπορούσε. Πήρε τρία μαχαίρια διαφορετικά» τόνισε η Εισαγγελέας της Έδρας στην πρότασή της.

Ο 68χρονος τότε πατέρας, είχε νοσηλευτεί για 13 μέρες, χωρίς να του προκληθεί κάποια μόνιμη βλάβη.

Ο συνήγορος υπεράσπισης αναφέρθηκε εκτενώς στην ψυχοπαθολογία του κατηγορούμενου την οποία ενέταξε στο πλαίσιο των προβλημάτων μέσα στην οικογένεια, σημειώνοντας πως δεν πρόκειται γενικά για έναν επικίνδυνο άνθρωπο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο πατέρας δεν παρέστη προς υποστήριξη της κατηγορίας.