Αγία Παρασκευή: Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζής – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς»

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζής σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (09.10) στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο έγινε στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ρεύμα προς Μαραθώνα, λίγο πριν το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ με αποτέλεσμα να προκληθούν δυσκολίες ακόμα και στην κίνηση των οχημάτων.

Το όχημα που οδηγούσε ένας νεαρός παρέσυρε την άτυχη γυναίκα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η 64χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ, η κατάστασή της παραμένει άγνωστη.