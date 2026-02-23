Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος: Συνελήφθη 39χρονος μέλος εγκληματικής οργάνωσης – Προσπάθησε να “περάσει 21 κιλά κάνναβης

Χειροπέδες σε 39χρονο στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος έβαλαν αστυνομικοί της Δίωξης καθώς διαπιστώθηκε ότι προσπάθησε να περάσει στον ελλαδικό χώρο μεγάλες ποσότητες υδροπονικής κάνναβης.

Ο 39χρονος, μέλος διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης εντοπίσθηκε, μετά από έρευνα της ΕΛΑΣ, στο αεροδρόμιο κατά την άφιξή του από χώρα του εξωτερικού.

Από την επακόλουθη έρευνα στην αποσκευή του, κατελήφθη να έχει αποκρύψει εντός αυτής 16 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν συνολικά 21 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Επιπλέον, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.