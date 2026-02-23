Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου θα υπονομεύσει τη φήμη και τη θέση της βασιλικής οικογένειας;
Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου θα υπονομεύσει τη φήμη και τη θέση της βασιλικής οικογένειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου θα υπονομεύσει τη φήμη και τη θέση της βασιλικής οικογένειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος: Συνελήφθη 39χρονος μέλος εγκληματικής οργάνωσης – Προσπάθησε να “περάσει 21 κιλά κάνναβης

Συνελήφθη το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας

Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος: Συνελήφθη 39χρονος μέλος εγκληματικής οργάνωσης – Προσπάθησε να “περάσει 21 κιλά κάνναβης
Αλέξανδρος Τσάκος

Χειροπέδες σε 39χρονο στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος έβαλαν αστυνομικοί της Δίωξης καθώς διαπιστώθηκε ότι προσπάθησε να περάσει στον ελλαδικό χώρο μεγάλες ποσότητες υδροπονικής κάνναβης.

Ο 39χρονος, μέλος διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης εντοπίσθηκε, μετά από έρευνα της ΕΛΑΣ, στο αεροδρόμιο κατά την άφιξή του από χώρα του εξωτερικού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την επακόλουθη έρευνα στην αποσκευή του, κατελήφθη να έχει αποκρύψει εντός αυτής 16 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν συνολικά  21 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Επιπλέον, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων

Χθες Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε περιοχή της Θεσσαλονίκης τρία άτομα, δύο ημεδαποί ηλικίας 63 και 30 ετών και ένας αλλοδαπός 60 ετών ο οποίοι προέβαιναν συστηματικά σε παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και λαθρανασκαφές. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παράβαση […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ