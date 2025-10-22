Ξανάνοιξε τις πόρτες του το Λούβρο – Υπό ανάκριση η διευθύντρια του μουσείου

Το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι ξανάνοιξε σήμερα τις πόρτες του, τρεις ημέρες αφότου κλέφτες διέφυγαν με ιστορικά βασιλικά κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ.

Απευθείας πλάνα που μετέδωσε η τηλεόραση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς δείχνουν επισκέπτες να διέρχονται από τις πύλες εισόδου του μουσείου για πρώτη φορά μετά την κλοπή, που έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι φήμες περί παραίτησης της πρώτης γυναίκας διευθύντριας του Λούβρου εντείνονται καθώς η Λοράνς ντε Καρ θα εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής Πολιτισμού της Γερουσίας της Γαλλίας, για να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια του μουσείου και τι πήγε στραβά την Κυριακή.

Η Laurence des Cars (Λοράνς ντε Καρ) υπέβαλε την παραίτηση της την Κυριακή στον Πρόεδρο Μακρόν αλλά εκείνος την αρνήθηκε καλώντας την να φέρει εις πέρας την αποστολή «Μέγα Λούβρο», ένα κολοσσιαίο σχέδιο ανακαίνισης του μουσείου, ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ.

“Η επίσκεψη στο Λούβρο είναι μια φυσική δοκιμασία- η πρόσβαση στα έργα τέχνης απαιτεί χρόνο και δεν είναι πάντα εύκολη, Οι επισκέπτες δεν έχουν χώρο για να κάνουν διάλειμμα. Οι επιλογές φαγητού και οι τουαλέτες υπολείπονται των διεθνών προτύπων. Η λειτουργία πρέπει να επανασχεδιαστεί πλήρως“, ανέφερε παλαιότερη δήλωση της διευθύντριας του Λούβρου, ενώ τα μέσα ενημέρωσης, υπενθυμίζουν ότι αγνοήθηκε και η τελευταία έκθεση σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης της ασφάλειας στο Λούβρο.

Ορισμένες αίθουσες στο Λούβρο δεν προστατεύονται πλήρως από σύστημα παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένης της πτέρυγας Sully, η οποία καλύπτεται μόνο κατά 40% από κάμερες ασφαλείας, και της πτέρυγας Richelieu, η οποία καλύπτεται μόνο κατά 25%, σύμφωνα με την έκθεση.

Αρκετά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν μικρότερες κλοπές από γαλλικά μουσεία τις τελευταίες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένων χρυσών εκθεμάτων από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι μια γυναίκα, το όνομα της οποίας δεν δημοσιεύθηκε, κατηγορήθηκε για εγκληματική συνωμοσία» αναφορικά με κλοπή που έγινε στις 16 Σεπτεμβρίου και μάλιστα χρησιμοποιήθηκαν απλά εργαλεία, όπως «γωνιακοί τροχοί και πριόνια», όπως στο Λούβρο.

“Πυρά” από όλες τις παρατάξεις στην Εθνοσυνέλευση δέχτηκε και η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας καθώς είναι κοινή η απαίτηση «κάποιος να αναλάβει την ευθύνη».