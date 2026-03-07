Washington Post: Αμφιβολίες αξιωματούχων των ΗΠΑ για την ικανότητα της Αμερικάνικης επέμβασης να ξεριζώσει το θεοκρατικό καθεστώς

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ συνεχίζουν να σφυροκοπούν την Τεχεράνη για δεύτερη βδομάδα με σκοπό την εκρίζωση του θεοκρατικού καθεστώτος κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο σύμφωνα με έκθεση αξιωματούχων την οποία φέρνει στο φως η Washington Post.

Προς το παρόν, η λαϊκή εξέγερση στην οποία πόνταραν ΗΠΑ και Ισραήλ δεν έχει έρθει. Σύμφωνα με απόρρητη έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Πληροφοριών των ΗΠΑ (NIC) ακόμα και μια επίθεση μεγάλης κλίμακας είναι απίθανο να ανατρέψει το βαθιά ριζωμένο θεοκρατικό καθεστώς στο Ιράν, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Washington Post.

Σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο της έκθεσης και μίλησαν στην Washington Post, τα ευρήματα της έκθεσης εγείρουν αμφιβολίες για το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ να εξουδετερώσει την ηγετική δομή του Ιράν και να επιλέξει νέο ηγέτη όπως έκανε στην Βενεζουέλα.

Η έκθεση ολοκληρώθηκε περίπου μία εβδομάδα πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκινήσουν τον πόλεμο στις 28 Φεβρουαρίου και εξετάζει διαφορετικά σενάρια διαδοχής στην ηγεσία του Ιράν. Αυτά περιλαμβάνουν είτε μια περιορισμένη στρατιωτική εκστρατεία που θα στοχεύει συγκεκριμένα την ηγεσία είτε μια ευρύτερη επίθεση κατά των κυβερνητικών και κρατικών θεσμών.

Σε κάθε περίπτωση, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το θρησκευτικό και στρατιωτικό κατεστημένο του Ιράν θα ενεργοποιούσε διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν τη συνέχεια της εξουσίας, ακόμη και στην περίπτωση που σκοτωθεί ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η πιθανότητα να αναλάβει την εξουσία η κατακερματισμένη ιρανική αντιπολίτευση χαρακτηρίζεται στην έκθεση ως «απίθανη».

Τυπικά, την επιλογή του νέου ανώτατου ηγέτη αναλαμβάνει η ισχυρή θρησκευτική ηγεσία της χώρας, η Συνέλευση των Ειδικών. Ωστόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι Φρουροί της Επανάστασης, καθώς και άλλες δυνάμεις του μηχανισμού ασφαλείας.

Έντονη είναι η φημολογία ότι τη θέση θα μπορούσε να αναλάβει ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση.

Νυν και πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για μαζική λαϊκή εξέγερση στο Ιράν ή για σοβαρές ρωγμές στο εσωτερικό του καθεστώτος που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αλλαγή εξουσίας.

Αναλυτές σημειώνουν ότι όσο το θρησκευτικό και στρατιωτικό κατεστημένο παραμένει ενωμένο, οι δυνατότητες των Ηνωμένων Πολιτειών να επηρεάσουν άμεσα τις πολιτικές εξελίξεις στο Ιράν είναι περιορισμένες καθώς το καθεστώς διατηρεί τον έλεγχο στο εσωτερικό της χώρας.