Βενεζουέλα: Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στο Καράκας

Έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε νότια περιοχή της χώρας, κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση

Βενεζουέλα: Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στο Καράκας
Πηγή: Χ
Ισχυρές εκρήξεις και θόρυβοι που μοιάζουν με υπερπτήσεις αεροπλάνων ακούσθηκαν σήμερα γύρω στις 02:00 (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Ελλάδας) στο Καράκας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Ρόιτερς ότι στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας ακούγονται ισχυροί κρότοι και έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε νότια περιοχή της κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση, ενώ είναι ορατή μια στήλη καπνού.

Κρότοι εκρήξεων συνέχιζαν να ακούγονται γύρω στις 02:15 (08:15 ώρα Ελλάδας).

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα στολίσκο πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, έχει αναφέρει την πιθανότητα χερσαίων πληγμάτων εναντίον της Βενεζουέλας και έχει δηλώσει πως οι μέρες του Βενεζουελανού προέδρου Νικολάς Μαδούρο είναι «μετρημένες».

