Βενεζουέλα: Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στο Καράκας
Έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε νότια περιοχή της χώρας, κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση
Ισχυρές εκρήξεις και θόρυβοι που μοιάζουν με υπερπτήσεις αεροπλάνων ακούσθηκαν σήμερα γύρω στις 02:00 (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Ελλάδας) στο Καράκας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Ρόιτερς ότι στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας ακούγονται ισχυροί κρότοι και έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε νότια περιοχή της κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση, ενώ είναι ορατή μια στήλη καπνού.
BOLUDO SE PUDRIO EN VENEZUELA
BOLUDO SE PUDRIO EN VENEZUELA

EXPLOSIONES EN CARACAS pic.twitter.com/W8roMTJNFv— ElBuni (@therealbuni) January 3, 2026
Κρότοι εκρήξεων συνέχιζαν να ακούγονται γύρω στις 02:15 (08:15 ώρα Ελλάδας).
🔴 #URGENTE | Explosiones en el sur de Caracas, Venezuela.
Reporteros locales afirma que un objetivo militar habría sido atacado.https://t.co/FS3SdvDrWB pic.twitter.com/HNBklNbWZR— arocha (@pueblopatriota) January 3, 2026
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα στολίσκο πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, έχει αναφέρει την πιθανότητα χερσαίων πληγμάτων εναντίον της Βενεζουέλας και έχει δηλώσει πως οι μέρες του Βενεζουελανού προέδρου Νικολάς Μαδούρο είναι «μετρημένες».
#URGENTE Se confirman bombardeo en distintinras zonas del área metropolitana. Estos ataques van desde Higuerote en el Estado Miranda hasta Caracas inicialmente. Zonas aledañas a Fuerte Tiuna y El Cuartel de la Montaña #Venezuela resiste esto es #hastaElFinal pic.twitter.com/oRCqrqY1VR— Napoleón Figueroa León .·. (@NapoleonVE) January 3, 2026
