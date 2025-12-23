Βενετία: Κόκκινο «ποτάμι» από Άγιους Βασίληδες στο Μεγάλο Κανάλι

Χιλιάδες άνθρωποι ντυμένοι ως Άγιοι Βασίληδες συμμετείχαν την Κυριακή (21/12) στο ετήσιο παραδοσιακό έθιμο «Regata dei Babbi Natale» (Αγώνας κωπηλασίας των Άγιων Βασίληδων) στη Βενετία, πλημμυρίζοντας το Μεγάλο Κανάλι (Κανάλ Γκράντε) με γόνδολες.

Κάθε Δεκέμβριο αυτό το έθιμο διοργανώνεται από τον Σύλλογο Κωπηλασίας σε συνεργασία με τον Δήμο της Βενετίας.

Οι Άγιοι Βασίληδες συγκεντρώνονται στις 10:00 το πρωί στην είσοδο του Κανάλ Γκράντε στην Punta della Dogana, στη Salute, και η υδάτινη παρέλαση ξεκινάει στις 10:30 και τελειώνει στο Rialto-Erbaria.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση συγκεντρώνει εκατοντάδες κατοίκους και επισκέπτες κάθε ηλικίας που βγαίνουν έξω με κοστούμια και αξεσουάρ για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα που έρχονται.