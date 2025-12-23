Τζέι Ντι Βανς: Συμμετείχε σε 90λεπτη προπόνηση με βατραχανθρώπους – «Σαν να με χτύπησε τρένο» (pics)

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, βρέθηκε στη Ναυτική Αμφίβια Βάση του Κορονάντο στην Καλιφόρνια, όπου ακολούθησε ένα εξαντλητικό πρόγραμμα προπόνησης μαζί με τους επίλεκτους των ειδικών δυνάμεων. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη γενικότερη φιλοσοφία της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία προκρίνει τη σιδηρά πειθαρχία και την άριστη φυσική κατάσταση ως θεμέλια της στρατιωτικής ισχύος της χώρας.

Επί μιάμιση ώρα, ο Τζέι Ντι Βανς δοκιμάστηκε σε ασκήσεις που περιλάμβαναν τρέξιμο, αναρρίχηση σε σχοινιά και τη χαρακτηριστική μεταφορά βαριών κορμών, δοκιμασίες που αποτελούν μέρος της διαβόητης εκπαίδευσης των Navy SEALs.

Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο βετεράνος των Πεζοναυτών παραδέχθηκε ότι οι «βάτραχοι» του φέρθηκαν με επιείκεια, αλλά παρ’ όλα αυτά η εμπειρία ήταν ισοπεδωτική, δηλώνοντας παράλληλα τον βαθύ σεβασμό του προς τους στρατιώτες που διατηρούν το αμερικανικό στράτευμα στην κορυφή του κόσμου.

Just finished PT with the Navy SEALs for 90 minutes (I'll post some photos when I get them). They took it easy on me and I still feel like I got hit by a freight train.



So grateful to all of our warriors who keep us safe and keep the highest standards anywhere in the world! December 22, 2025

Η συμμετοχή του αντιπροέδρου σε μια τέτοια δράση δεν είναι τυχαία, καθώς ευθυγραμμίζεται με την αυστηρή γραμμή που χαράζει ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Ο Χέγκσεθ έχει επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη για ένα στράτευμα «σε φόρμα και όχι παχουλό», επιβάλλοντας περιορισμούς ακόμα και στην εξωτερική εμφάνιση των στρατιωτικών, όπως η απαγόρευση της γενειάδας, με στόχο την επιστροφή στα παραδοσιακά πρότυπα ευπρέπειας.

Αξιοσημείωτο είναι πως, ενώ ο Τζέι Ντι Βανς στηρίζει απόλυτα τις προσπάθειες του Χέγκσεθ για υψηλά στάνταρ πειθαρχίας, στις φωτογραφίες από την προπόνηση στο Κορονάντο ήταν ο μόνος που εμφανίστηκε με μούσι, δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα αντίθεση με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές του Πενταγώνου.

