Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η δασμολογική πολιτική του έχει στόχο να προωθήσει την εγχώρια παραγωγή αρμάτων μάχης και προϊόντων τεχνολογίας και όχι να φτιάχνονται στις ΗΠΑ αθλητικά παπούτσια και μπλουζάκια.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροπλάνο Air Force One στο Νιού Τζέρσεϊ, ο Τραμπ δήλωσε πως συμφωνεί με τα σχόλια, που έκανε στις 29 Απριλίου ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται απαραιτήτως μια «ανθούσα υφαντουργική βιομηχανία» – σχόλια που προκάλεσαν επικρίσεις από το Εθνικό Συμβούλιο Οργανισμών Υφαντουργίας.

«Δεν επιδιώκουμε να φτιάχνουμε αθλητικά παπούτσια και μπλουζάκια. Θέλουμε να φτιάχνουμε στρατιωτικό εξοπλισμό. Θέλουμε να φτιάχνουμε μεγάλα πράγματα. Θέλουμε να φτιάχνουμε τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Τραμπ.

‘We want to make guns and tanks and ships, not T-shirts and socks’ – Trump wants to jump into a new arms race.



