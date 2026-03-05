Τραμπ για τις τιμές του φυσικού αερίου στις ΗΠΑ: «Αν αυξηθούν, θα αυξηθούν – Δεν έχω καμία ανησυχία γι’ αυτό»

Στις αυξήσεις των τιμών του φυσικού αερίου λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή στάθηκε μιλώντας στο Reuters ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν έχω καμία ανησυχία γι’ αυτό», είπε για τις υψηλότερες τιμές στην αντλία για να προσθέσει: «θα μειωθούν πολύ γρήγορα όταν τελειώσει αυτό, και αν αυξηθούν, θα αυξηθούν, αλλά αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από το να αυξηθεί λίγο η τιμή της βενζίνης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά 16% από την έναρξη του πολέμου το Σάββατο, καθώς η εξάπλωση της σύγκρουσης διέκοψε τον εφοδιασμό στη Μέση Ανατολή.

Το εθνικό μέσο κόστος βενζίνης έχει αυξηθεί κατά 27 σεντς από την περασμένη εβδομάδα στα 3,25 δολάρια ανά γαλόνι, σύμφωνα με την AAA, έναν αμερικανικό ταξιδιωτικό οργανισμό που παρακολουθεί τις τιμές των καυσίμων. Ο τρέχων εθνικός μέσος όρος είναι 15 σεντς υψηλότερος από ό,τι πριν από ένα χρόνο.

Ο Τραμπ είπε ότι το κόστος «δεν έχει αυξηθεί πολύ». Αυτή είναι μια αλλαγή στον τόνο για τον πρόεδρο, ο οποίος εξήρε την πτώση των τιμών του φυσικού αερίου στην ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους τον περασμένο μήνα.

Μια αύξηση στις τιμές της βενζίνης θα μπορούσε να βλάψει τους συναδέλφους του Τραμπ Ρεπουμπλικάνους στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, όταν θα διεξαχθεί η διεκδίκηση του ενός τρίτου των εδρών της 100μελούς Γερουσίας και όλων των 435 εδρών της Βουλής των Αντιπροσώπων.