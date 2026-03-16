Τραμπ: Λάβρος κατά των συμμάχων για τα Στενά του Ορμούζ – «Για 40 χρόνια σας προστατεύουμε και δεν θέλετε να εμπλακείτε;»

Για αγνωμοσύνη κατηγόρησε τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την απροθυμία αρκετών χωρών να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της Ουάσινγκτον για συνδρομή στα Στενά του Ορμούζ.

Χώρες όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι στο ενδεχόμενο αποστολής πολεμικών πλοίων στην περιοχή, με στόχο την προστασία δεξαμενόπλοιων από πιθανές επιθέσεις από το Ιράν.

Η στάση αυτή φαίνεται πως προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια του Αμερικανού προέδρου. «Ενθαρρύνουμε ένθερμα άλλα έθνη των οποίων οι οικονομίες εξαρτώνται από το στενό, πολύ περισσότερο από τη δική μας… θέλουμε να έρθουν και να μας βοηθήσουν με το στενό», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε πριν από γεύμα εργασίας με το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Κένεντι.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι ορισμένες χώρες έχουν ήδη εκφράσει πρόθεση να συνδράμουν. «Πολλές χώρες μου έχουν πει ότι είναι καθ’ οδόν», δήλωσε ο Τραμπ τη Δευτέρα, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει κάποια.

Εμφανώς ενοχλημένος από τη στάση ορισμένων συμμάχων, πρόσθεσε: «Κάποιες είναι πολύ ενθουσιώδεις γι’ αυτό, και κάποιες όχι. Κάποιες είναι χώρες που έχουμε βοηθήσει εδώ και πολλά, πολλά χρόνια. Τις έχουμε προστατεύσει από φρικτές εξωτερικές απειλές, και δεν ήταν τόσο ενθουσιώδεις. Και το επίπεδο ενθουσιασμού έχει σημασία για μένα».

Σε πιο αιχμηρό τόνο, απευθύνθηκε άμεσα στους ηγέτες των χωρών αυτών, λέγοντας: «Για 40 χρόνια σας προστατεύουμε και δεν θέλετε να εμπλακείτε».

Συνεχίζοντας, σημείωσε: «Υπάρχουν κάποιες χώρες όπου έχουμε 45.000 στρατιώτες, σπουδαίους στρατιώτες, που τους προστατεύουν από τον κίνδυνο, και έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά».

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία της αποστολής από στρατιωτικής πλευράς. Όπως είπε, πρόκειται για «κάτι πολύ ασήμαντο», προσθέτοντας: «Δεν χρειαζόμαστε κανέναν. Είμαστε το ισχυρότερο έθνος στον κόσμο. Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό, μακράν, στον κόσμο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι ανέμενε τη στάση των συμμάχων του. «Έχω ασκήσει έντονη κριτική σε όλες τις προστασίες προστασίας των χωρών, επειδή ξέρω ότι θα τις προστατεύσουμε. Και αν ποτέ χρειαστούμε βοήθεια, δεν θα είναι εκεί για εμάς. Το γνωρίζω αυτό εδώ και πολύ καιρό», ανέφερε.