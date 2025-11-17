Τραμπ: Έδωσε σήμα για ειρηνική λύση ο πρόεδρος των ΗΠΑ – “Θα μπορούσαμε να έχουμε συνομιλίες με την Βενεζουέλα”

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε χθες Κυριακή (16/11) στην πιθανότητα συνομιλιών με το Καράκας, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωνε παράλληλα πως θα χαρακτηρίσει την 24η Νοεμβρίου «τρομοκρατική» οργάνωση υποτιθέμενο καρτέλ του οποίου κατά την Ουάσιγκτον ηγείται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κι ενώ κατέφθασε στην Καραϊβική αεροπλανοφόρο με την ομάδα κρούσης του.

«Θα μπορούσαμε να έχουμε συνομιλίες με τον Μαδούρο και θα δούμε πώς θα πάει αυτό», πέταξε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στον Τύπο στο διεθνές αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα (νοτιοανατολικά), προσθέτοντας χωρίς λεπτομέρειες πως «θα ήθελαν να συζητήσουμε».

Ο πρόεδρος Μαδούρο και η κυβέρνησή του είναι σαφές πως βρίσκονται στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον, που δεν σταματά να ενισχύει τη δύναμη πυρός των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική.

Τους τελευταίους δύο μήνες, ο στρατός των ΗΠΑ έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον τουλάχιστον 21 σκαφών που, όπως ισχυρίζεται, μετέφεραν ναρκωτικά από τη Νότια Αμερική στις ΗΠΑ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 80 άτομα.

Από την άλλη αρκετές χώρες της Δυτικής Ευρώπης με συμφέροντα στη Λατινική Αμερική υποστηρίζουν ότι δεν διαθέτουν συγκεκριμένες πληροφορίες που να συνδέουν άμεσα τον Μαδούρο με κάποιο καρτέλ, παρά τις ισχυρισμούς των ΗΠΑ και μια ομοσπονδιακή κατηγορία του 2020 που υποστηρίζει ότι ο Μαδούρο είναι ένας από τους κορυφαίους εμπόρους ναρκωτικών.