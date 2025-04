Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στο Οβάλ Γραφείο έχοντας τα πιο υψηλά ποσοστά αποδοχής στην πολιτική του πορεία μέχρι και σήμερα. Ωστόσο, λίγο πριν τη συμπλήρωση 100 ημερών στην εξουσία μία δημοσκόπηση του CNN έρχεται να ταράξει τα νερά στον Λευκό Οίκο.

Έχοντας ποσοστό έγκρισης 41%, καταγράφει τη χαμηλότερη αποδοχή που έχει νεοκλεγείς Πρόεδρος στην 100ή ημέρα, από την εποχή του Ντουάιτ Αϊζενχάουερ το 1953, ενώ, έχει χειρότερες αποδόσεις ακόμα και από τη πρώτη του θητεία.

NEW CNN POLL: Trump’s 41% approval rating at 100 days is lower than any president's in at least seven decades. @ForecasterEnten joins @jessicadean to break down the warning signs for the White House. #InsidePolitics pic.twitter.com/Z6ocfNBKAN