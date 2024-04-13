Το απομονωμένο Ιράν απαντά έμμεσα στο Ισραήλ μέσω της κατάληψης πλοίου από τους “Φρουρούς της Επανάστασης”

Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει για μια πιθανή απάντηση του Ιράν στο Ισραήλ, μετά την πολύνεκρη επίθεση στο ιρανικό προξενείο της Δαμασκού, για την οποία η Τεχεράνη κατηγορεί ευθέως το Τελ Αβίβ. Ο πρόεδρος Μπάιντεν σε αυστηρό ύφος είπε εχθές, “Μην το κάνετε”, ωστόσο αναλυτές θεωρούν οποιουδήποτε είδους απάντηση σχεδόν δεδομένη, για να μην υποπέσει το Ιράν στην ανυποληψία των δορυφόρων του.

Η απάντηση από το Ιράν θα μπορούσε να δοθεί είτε με μια απευθείας επίθεση από πλευράς Τεχεράνης, είτε μέσω των “δορυφόρων” της, δηλαδή Χαμάς και Χεζμπολάχ. Σε κάθε περίπτωση, το Ιράν θα πρέπει να θεωρείται απομονωμένο αυτή τη στιγμή, καθώς ούτε η Ρωσία, αλλά ούτε και η Κίνα θα επιθυμούσαν μια ευρεία κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που θα συνεπαγόταν εμπλοκή του ΝΑΤΟ και ιδίως των ΗΠΑ. Παράλληλα, το Ιράν δεν είναι πυρηνική δύναμη, καθώς δεν διαθέτει πυρηνικές κεφαλές, σε αντίθεση με το Ισραήλ. Επομένως το Ιράν, σε κάθε περίπτωση, θα επιθυμούσε μια έμμεση απάντηση στο Ισραήλ, όπως και συνέβη.

Μια πρώτη και έμμεση απάντηση ήρθε νωρίτερα σήμερα μέσω της κατάληψης του φορτηγού πλοίου που συνδέεται με το Ισραήλ κοντά στο Στενό του Ορμούζ από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν. “Το Ιράν διαπράττει ομηρεία και πρέπει να της επιβληθούν κυρώσεις γι αυτό”, δήλωσε σχετικά ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατζ μετά το περιστατικό. Παράλληλα, ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εντάξει στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων τους Φρουρούς της Επανάστασης, τον ιδεολογικό στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, που ανέλαβε την ευθύνη της κατάληψης του πλοίου.

“Καλώ την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ελεύθερο κόσμο να κηρύξει αμέσως το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης τρομοκρατική οργάνωση και να επιβάλει άμεσα κυρώσεις στο Ιράν”, έγραψε χαρακτηριστικά στο X ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατζ.

Ο Τζο Μπάιντεν, στο διάγγελμα του την Παρασκευή 12/4, εκτός από το αυστηρό “Μην το κάνετε!”, απευθυνόμενος προς το Ιράν, διεμήνυσε πως σε περίπτωση που η Τεχεράνη απαντήσει, οι ΗΠΑ θα σταθούν στο πλευρό του Ισραήλ, με την Ουάσιγκτον να στέλνει ήδη ενισχύσεις στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα επιστρέψει εσπευσμένα στην Ουάσινγκτον το απόγευμα του Σαββάτου, διακόπτοντας το σαββατοκύριακό του στο Ντελαγουέρ, για να διαβουλευθεί με την ομάδα του Συμβουλίου Ασφαλείας του για τα γεγονότα στην Μέση Ανατολή.

Ο Λευκός Οίκος κάλεσε το Ιράν να απελευθερώσει «αμέσως» το φορτηγό πλοίο που κατέλαβε σήμερα κοντά στα Στενά του Χορμούζ και καταδίκασε αυτήν την «πράξη πειρατείας».

«Καλούμε το Ιράν να απελευθερώσει αμέσως αυτό το πλοίο και το πλήρωμά του που αποτελείται από Ινδούς, Φιλιππινέζους, Πακιστανούς, Ρώσους και Εσθονούς», δηλώνει σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Αντριέν Γουότσον. «Η απρόκλητη κατάληψη εμπορικού πλοίου συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και πράξη πειρατείας».

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα επιστρέψει εσπευσμένα στην Ουάσινγκτον το απόγευμα του Σαββάτου, διακόπτοντας το σαββατοκύριακό του στο Ντελαγουέρ, για να διαβουλευθεί με την ομάδα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του για τα γεγονότα στην Μέση Ανατολή, μετά την κατάληψη από τους Φρουρούς της Επανάστασης του φορτηγού πλοίου, το οποίο, σύμφωνα με την Τεχεράνη, «συνδέεται» με το Ισραήλ.

«Ο πρόεδρος επιστρέφει στον Λευκό Οίκο σήμερα το απόγευμα για να έχει διαβουλεύσεις με την ομάδα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του για τα γεγονότα στην Μέση Ανατολή», ανακοίνωσε στον Τύπο ο Λευκός Οίκος χωρίς διευκρινίσεις.

