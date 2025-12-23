“Θωρηκτά Τραμπ”: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρουσίασε τη νέα γενιά πολεμικών πλοίων και έστειλε “μήνυμα σε όλο τον κόσμο” (βίντεο)

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε χθες Δευτέρα την προσεχή ναυπήγηση νέας κλάσης πολεμικών πλοίων μεγάλου μεγέθους με το όνομά του, κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο για πρόεδρο των ΗΠΑ εν ενεργεία.

Τα μελλοντικά πολεμικά πλοία –χρησιμοποίησε τον όρο battleships, αναφερόμενος σε ιστορικό τύπο, το τελευταίο δείγμα του οποίου αποσύρθηκε από την ενεργή υπηρεσία, έπειτα από επανειλημμένες αναβαθμίσεις, το 1992– θα είναι «τα καλύτερα του κόσμου», διαβεβαίωσε ο ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα.

The future Trump Class Battleship USS DEFIANT will be the largest, deadliest, most versatile, and best-looking warship anywhere on the world’s oceans. I want to thank @POTUS for his vision to make this game-changing capability a reality for America’s Navy. pic.twitter.com/968vY5by2g— Secretary of the Navy John C. Phelan (@SECNAV) December 22, 2025

Είπε ακόμη πως θα ναυπηγηθούν τουλάχιστον δύο πολεμικά πλοία κλάσης Τραμπ, το πρώτο από τα οποία θα ονομάζεται USS Defiant.

Καλλιτεχνικές απεικονίσεις των μελλοντικών σκαφών στη θάλασσα και εν δράσει παρουσιάζονταν σε καβαλέτα γύρω από το βήμα.

Κατά τον αμερικανό πρόεδρο, η νέα κλάση θα αποτελείται από σκάφη «30.000 ως 40.000 τόνων» και η ναυπήγησή τους σκοπό έχει να σταλεί μήνυμα «σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Κίνα. Συνεννοούμαστε πολύ καλά με την Κίνα». First look at the US Navy’s new “Trump Class” cruiser/battleship.



Initial renders include 1x large VLS for hypersonic weapons, 1x fore railgun, 2x 127mm deck guns, multiple laser weapons amidships, and at least two conventional VLS arrays. pic.twitter.com/27UNOagYuk— OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 22, 2025

Σύμφωνα με ειδικούς οι ΗΠΑ διατηρούν ανώτερη ισχύ στη θάλασσα έναντι της Κίνας, που επίσης ενισχύει και εκσυγχρονίζει το πολεμικό ναυτικό της.

Το Πεκίνο έθεσε πρόσφατα σε υπηρεσία το τρίτο της αεροπλανοφόρο και το πρώτο που είναι εφοδιασμένο με ηλεκτρομηχανικούς καταπέλτες. Φέρεται να ναυπηγεί ήδη τέταρτο, σύμφωνα με επίμονη φημολογία. Navy's new class of Large Surface Combatants: THE BATTLESHIP.



The most lethal surface combatant ever constructed. 🇺🇸 pic.twitter.com/7AH5G4IJj5 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ December 22, 2025

«Τα μεγαλύτερα»

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας είπε πως η κατασκευή των δυο πρώτων δειγμάτων θα απαιτήσει «περίπου δυόμισι χρόνια» και ότι αναμένεται κατόπιν να ναυπηγηθούν «γρήγορα» άλλα δέκα και συνολικά 20 ως 25.

Το καθένα θα είναι «το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο που κατασκευάστηκε στην ιστορία της χώρας μας» και «του κόσμου», διατράνωσε ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος, που δεν τσιγκουνεύεται τις υπερβολές.

Στην παρουσίαση ο κ. Τραμπ αναφέρθηκε στα μεγάλα πολεμικά πλοία που είχαν δράσει κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όπως το USS Missouri, τονίζοντας πως θα ναυπηγηθούν στις ΗΠΑ.

Ανέφερε πως θα φέρουν συμβατικό οπλισμό, όπως πυροβόλα, και οπλισμό νέας τεχνολογίας, όπως λέιζερ, υπερηχητικούς πυραύλους και πυραύλους ικανούς να φέρουν πυρηνικά όπλα.

Είπε πως εννοεί να εμπλακεί προσωπικά στον σχεδιασμό τους για λόγους «αισθητικής».

Ο ρεπουμπλικάνος από την πρώτη του θητεία είχε ασχοληθεί με το ζήτημα της κατασκευής πολεμικών πλοίων, ιδιαίτερα επικρίνοντας τα πρόσφατα σκάφη που είχαν σχεδιαστεί για να έχουν χαμηλή παρατηρησιμότητα.

Επανέλαβε την κριτική του τον Σεπτέμβριο αναφερόμενος σε «αποκρουστικά» πλοία.

Είχε αποδυθεί σε σειρά σχολίων για το ζήτημα μπροστά σε πολλούς ανώτερους και ανώτατους αξιωματικούς.

Ο κ. Τραμπ, μολονότι δεν έχει καμιά εμπειρία στον στρατό, συγκεκριμένα στο ναυτικό, εκφράζει πάγια ιδέες, αν όχι εμμονές, για τις αμυντικές τεχνολογίες.

Στα τέλη Οκτωβρίου, για παράδειγμα, τασσόταν υπέρ της επιστροφής των καταπελτών ατμού στα αεροπλανοφόρα για την απονήωση αεροσκαφών, αντί των πολύ πιο σύγχρονων ηλεκτρομαγνητικών καταπελτών, επιχειρηματολογώντας πως η συντήρησή τους είναι ευκολότερη και το… θέαμα πιο εντυπωσιακό.

Η χθεσινή ανακοίνωση ακολούθησε την ψήφιση από το Κογκρέσο νόμου για την άμυνα που προβλέπει ετήσιο προϋπολογισμό άνω των 900 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Καταγράφτηκε εξάλλου καθώς αντιπολιτευόμενοι δημοκρατικοί πρόσαπταν ήδη στον Ντόναλντ Τραμπ πως δείχνει να εκλαμβάνει την προεδρία του ως εάν να επρόκειτο για μοναρχία — με τη μετονομασία προς τιμή του δημόσιων κτιρίων, την επίδειξη πορτρέτων του στον Λευκό Οίκο, καθώς και την πρόθεσή του να κατασκευαστεί αναμνηστικό κέρμα 1 δολαρίου, στο οποίο θα εικονίζεται ο ίδιος.