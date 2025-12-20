Ο Τραμπ ονόμασε νέο επικεφαλής της SOUTHCOM στρατηγό των πεζοναυτών

Ο Ντόναλντ Τραμπ ονόμασε νέο επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») στρατηγό των πεζοναυτών και των ειδικών δυνάμεων, που διαδέχεται ναύαρχο ο οποίος επέκρινε, κατά τον Τύπο, τα αεροπορικά πλήγματα εναντίον φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών στα ανοικτά της Βενεζουέλας και στον ανατολικό Ειρηνικό.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε χθες στον ιστότοπο του Πενταγώνου, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε πως ο Αμερικανός πρόεδρος προήγαγε «στον βαθμό του στρατηγού τον υποστράτηγο του σώματος πεζοναυτών Φράνσις Λ. Ντόνοβαν» και τον διόρισε «επικεφαλής της SOUTHCOM».

Ο ανώτατος αξιωματικός, η ηλικία του οποίου δεν αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, θα χρειαστεί να εξασφαλίσει έγκριση από την αμερικανική Γερουσία. Υπηρετεί το τρέχον διάστημα στη θέση του υποδιοικητή των ειδικών δυνάμεων (SOCOM).

Ο κ. Ντόνοβαν θα διαδεχθεί τον ναύαρχο Άλβιν Χόλζι, που ανακοίνωσε στα μέσα Οκτωβρίου ότι θα αποχωρούσε από τη θέση τη 12η Δεκεμβρίου, θα «έπαιρνε τη σύνταξή του από το πολεμικό ναυτικό».

Αμερικανικά ΜΜΕ είχαν αποκαλύψει πως εξέφρασε τις επιφυλάξεις του όσον αφορά τα πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό.

Όμως ο ναύαρχος Χόλζι, ούτε ο υπουργός Χέγκσεθ εξήγησαν τον λόγο, πέραν του ότι παίρνει «σύνταξη», της αποχώρησης του ανώτερου αξιωματικού, που προστέθηκε σε άλλα στελέχη της ανώτερης στρατιωτικής ιεραρχίας των ΗΠΑ που εκδιώχθηκαν ή εγκατέλειψαν τις θέσεις τους αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει αρμάδα και άλλα στοιχεία των ενόπλων δυνάμεών τους με εντυπωσιακή ισχύ πυρός σε μικρή απόσταση από τη Βενεζουέλα και από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχουν βομβαρδίσει δεκάδες ταχύπλοα που κατά τον αμερικανικό στρατό μετέφεραν ναρκωτικά.

Τουλάχιστον 104 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στους βομβαρδισμούς αυτούς, χωρίς η Ουάσιγκτον να έχει παρουσιάσει ποτέ την παραμικρή απόδειξη πως τα πλεούμενα που μπήκαν στο στόχαστρο εμπλέκονταν σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ επισείει εδώ κι εβδομάδες την απειλή χερσαίων επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News την Πέμπτη και μεταδόθηκε χθες Παρασκευή, ο αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως δεν «αποκλείει» πόλεμο εναντίον της Βενεζουέλας του ομολόγου του Νικολάς Μαδούρο, μαύρου προβάτου για τον ρεπουμπλικάνο.