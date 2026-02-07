Συναγερμός στην Ιταλία: Έρευνα για πιθανό σαμποτάζ σε γραμμές τρένου στη Μπολόνια

Συναγερμός σήμανε στην Ιταλία την ώρα που διεξάγονται στη χώρα οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες καθώς οι αρχές ερευνούν πιθανό σαμποτάζ σε γραμμές τρένου στη Μπολόνια.

Ο κρατικός ιταλικός σιδηρόδρομος Ferrovie dello Stato (FS) ανακοίνωσε ότι το πρόβλημα δεν δεν προκλήθηκε από τεχνική αστοχία.

🇮🇹Italian authorities are investigating possible sabotage after power cables for trains were damaged near Bologna, disrupting rail services. Officials ruled out a technical fault as the cause, according to state railway operator Ferrovie dello Stato. pic.twitter.com/axR2vSItdV— NewsAspect (@newsaspect) February 7, 2026

Η Ιταλία φιλοξενεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες και οι δυνάμεις ασφαλείας και πληροφοριών ΝΑ βρίσκονται σε υψηλή ετοιμότητα για περιπτώσεις σαμποτάζ σε υποδομές και εγκαταστάσεις.