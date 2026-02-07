Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
Συναγερμός στην Ιταλία: Έρευνα για πιθανό σαμποτάζ σε γραμμές τρένου στη Μπολόνια

Σε υψηλή ετοιμότητα τα σώματα ασφαλείας λόγω της διεξαγωγής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Συναγερμός στην Ιταλία: Έρευνα για πιθανό σαμποτάζ σε γραμμές τρένου στη Μπολόνια
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στην Ιταλία την ώρα που διεξάγονται στη χώρα οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες καθώς οι αρχές ερευνούν πιθανό σαμποτάζ σε γραμμές τρένου στη Μπολόνια.

Ο κρατικός ιταλικός σιδηρόδρομος Ferrovie dello Stato (FS) ανακοίνωσε ότι το πρόβλημα δεν δεν προκλήθηκε από τεχνική αστοχία.

Η Ιταλία φιλοξενεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες και οι δυνάμεις ασφαλείας και πληροφοριών ΝΑ βρίσκονται σε υψηλή ετοιμότητα για περιπτώσεις σαμποτάζ σε υποδομές και εγκαταστάσεις.

