Συναγερμός στην Ιταλία: Έρευνα για πιθανό σαμποτάζ σε γραμμές τρένου στη Μπολόνια
Σε υψηλή ετοιμότητα τα σώματα ασφαλείας λόγω της διεξαγωγής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Συναγερμός σήμανε στην Ιταλία την ώρα που διεξάγονται στη χώρα οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες καθώς οι αρχές ερευνούν πιθανό σαμποτάζ σε γραμμές τρένου στη Μπολόνια.
Ο κρατικός ιταλικός σιδηρόδρομος Ferrovie dello Stato (FS) ανακοίνωσε ότι το πρόβλημα δεν δεν προκλήθηκε από τεχνική αστοχία.
Η Ιταλία φιλοξενεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες και οι δυνάμεις ασφαλείας και πληροφοριών ΝΑ βρίσκονται σε υψηλή ετοιμότητα για περιπτώσεις σαμποτάζ σε υποδομές και εγκαταστάσεις.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις