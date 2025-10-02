Στολίσκος για τη Γάζα: Καρέ-καρέ το ισραηλινό ρεσάλτο σε 3 ελληνικά σκάφη – “Μας έχουν απαγάγει” (βίντεο)

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν αναχαιτίσει τουλάχιστον 19 σκάφη, που συμμετείχαν στον διεθνή στολίσκο Global Sumud Flotilla, που προσπαθεί να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους.

Ανάμεσα στα σκάφη που έχουν αναχαιτιστεί από τον ισραηλινό στρατό είναι και τα ελληνικά «Oxygono», «Βαγγέλης Πισσίας» και «Ahed Tamimi», σύμφωνα με το March to Gaza Greece. Οι επιβαίνοντες πάνω στα 3 ελληνικά πλοία είναι 25, εκ των οποίων 17 είναι Έλληνες.

Μάλιστα, το πλοίο «Oxygono» δέχτηκε επίθεση με κανόνια νερού από τον ισραηλινό στρατό.

Δείτε τη στιγμή της επίθεσης:

BREAKING: Israeli soldiers have just boarded one of the remaining ships of the Global Sumud Flotilla, the Oxygono, in international waters—violating maritime law.



So far, 16 ships have been confirmed intercepted, and communication has been reported lost with several boats. pic.twitter.com/Oh45ivC7RD— BreakThrough News (@BTnewsroom) October 2, 2025

Μετά την αναχαίτιση του ελληνικού σκάφους «Οξυγόνο» από τις δυνάμεις του Ισραήλ, στα ανοιχτά της Γάζας, η σελίδα March to Gaza Grecce ανέβασε βίντεο και από το ρεσάλτο των ισραηλινών δυνάμεων στα δύο ελληνικά σκάφη, γράφοντας πως τα μέλη της ελληνικής αποστολής έχουν απαχθεί και οδηγούνται σε άγνωστο μέρος.

«Στις 04.20 ώρα Ελλάδας χάσαμε επαφή με το πλοίο «Βαγγέλης Πισσίας» της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla. Το πλοίο έχει κατασχεθεί και το πλήρωμα έχει απαχθεί από τον ισραηλινό στρατό. Απαιτούμε η ελληνική κυβέρνηση να εγγυηθεί την ασφαλή επιστροφή του πληρώματος. Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στη γενοκτονία και τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.

Επίσης, φαίνονται και βίντεο δύο μελών του συγκεκριμένου πληρώματος που λένε πως αν οι χρήστες βλέπουν αυτά τα πλάνα, τότε ο στρατός του Ισραήλ τους έχει απαγάγει.

Στο «Βαγγέλης Πισσίας» επέβαιναν συνολικά 9 άτομα, 4 από αυτούς Έλληνες: Βίκας Χαράλαμπος, Μειντάνη Μαρίνα, Λούβρος Παντελής, Κασίτας Γρηγόρης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πλοίο «Ahed Tamimi» αναχαιτίστηκε στις 05:00 το πρωί.

Σε αυτό επέβαιναν 9 άτομα, ανάμεσά τους 6 Έλληνες: Λιαπουράκης Νικόλαος, Καββαδία Εβγενία, Δελατόλας Αλέξανδρος, Μανουδάκης Βασίλειος, Αραβίδης Νικόλαος και Κοσμίδη Μαρία.

Το σκάφος «Οξυγόνο» αναχαιτίστηκε στις 06:30 το πρωί της Πέμπτης και από τότε έχει σταματήσει η επικοινωνία τους με την ομάδα τους.

Στο «Οξυγόνο» επέβαιναν συνολικά 7 άτομα όλα ελληνικής καταγωγής. Ανάμεσα σε αυτούς ο ακτιβιστής Αποστολόπουλος Ιάσωνας και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα.

«Το πλήρωμα του Οξυγόνου έχει απαχθεί από τον ισραηλινό στρατό. Απαιτούμε η ελληνική κυβέρνηση να εγγυηθεί την ασφαλή επιστροφή του πληρώματος. Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στη γενοκτονία και τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας», αναφέρεται στη συγκεκριμένη ανάρτηση.

Τα υπόλοιπα τρία ελληνικά σκάφη που ξεκίνησαν το ταξίδι του για τη Γάζα, φαίνεται πως ακόμη δεν έχει αναχαιτιστεί.

Δείτε εδώ ποια πλοία της αποστολής πλέουν ακόμα προς τη Γάζα

Οι τελευταίες αναρτήσεις Πέρκα και Αποστολόπουλου

Σημειώνεται πως μέσα στο σκάφος «Οξυγόνο» επέβαινε και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα.

Η ίδια δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, την Τετάρτη, στο οποίο αναφέρει πως εμφανίστηκαν πολεμικά πλοία του Ισραήλ: «Για κάποια στιγμή, πιστέψαμε, θέλαμε να πιστέψουμε ότι θα μπορέσουμε αύριο (σ.σ. 02.10.2025) το μεσημέρι να είμαστε στη Γάζα και να αγκαλιάσουμε αυτά τα παιδιά που μας περιμένουν. Δυστυχώς όπως περιμέναμε σε 4 μίλια μπροστά από τα πρώτα πλοία έχουν εμφανιστεί πολεμικά πλοία του Ισραήλ. Άρα περιμένουμε να έρθουν και σε εμάς».

Το βράδυ της Τετάρτης, και ο γνωστός ακτιβιστής Ιάσωνας Αποστολόπουλος ανέβασε βίντεο στα social media μέσα από το σκάφος, λέγοντας πως τα σκάφη δέχονται επίθεση από τις ισραηλινές δυνάμεις: «Το ισραηλινό ναυτικό επιτίθεται στα σκάφη μας στα διεθνή ύδατα, 65 μίλια από την Γάζα. Ήδη κατάλαβαν τα σκάφη Alma και Sirius και απήγαγαν το πλήρωμα. Χτυπάνε κάποια άλλα σκάφη με κανόνια νερού και ακούμε απειλές στον ασύρματο. Μόλις πέρασαν ξυστά από δίπλα μας, κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς και σηκώνουν απόνερα για να μας απωθήσουν. Μέχρι να μας σταματήσουν όλους, τα υπόλοιπα σκάφη συνεχίζουμε την πορεία μας προς την Γάζα! Η αλληλεγγύη και η αντίσταση δεν τρομοκρατούνται!».

Συνεχίζεται η αποστολή του Global Sumud Flotilla προς τη Γάζα

Ο διεθνής στολίσκος, που μεταφέρει φάρμακα και τρόφιμα στη Γάζα, αποτελείται από περίπου 50 πολιτικά πλοία με περίπου 500 βουλευτές, δικηγόρους και ακτιβιστές.

Ο στόλος δημοσίευσε πολλά βίντεο στο Telegram με μηνύματα από άτομα που βρίσκονταν στα διάφορα πλοία που ισχυρίζονται ότι απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ χωρίς τη θέλησή τους.

Εν τω μεταξύ, βίντεο από το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο επαληθεύτηκε από το Reuters, έδειχνε την πιο γνωστή επιβάτη της νηοπομπής, τη Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα, Γκρέτα Τούνμπεργκ, να κάθεται σε ένα κατάστρωμα όπου ένας Ισραηλινός στρατιώτης της επιστρέφει τα αντικείμενά της μετά τη σύλληψή της.

«Πολλά πλοία του στόλου Χαμάς-Σουμούντ έχουν σταματήσει με ασφάλεια και οι επιβάτες τους μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι», δήλωσε το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών στο X. «Η Γκρέτα και οι φίλοι της είναι ασφαλείς και υγιείς». Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.

Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

Οι διοργανωτές της νηοπομπής καταδίκασαν τα γεγονότα ως «έγκλημα πολέμου». Είπαν ότι ο στρατός χρησιμοποίησε επιθετικές τακτικές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κανονιών νερού, αλλά ότι κανείς δεν τραυματίστηκε.

Περίπου 30 σκάφη συνεχίζουν να πλέουν προς τη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν οι διοργανωτές του στολίσκου σε ανάρτηση στο Telegram νωρίς την Πέμπτη, αναφέροντας ότι βρίσκονταν 46 ναυτικά μίλια μακριά από τον προορισμό τους. Ο στολίσκος ελπίζει να φτάσει στη Γάζα μέσα στην ημέρα.