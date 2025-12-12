Σκάνδαλο Έπσταϊν: Σοκάρουν οι νέες φωτογραφίες με Κλίντον, Άντριου και Άλεν – Πάρτι με μοντέλα και προφυλακτικά με το πρόσωπο του Τραμπ

Οι Δημοκρατικοί που μετέχουν σε μια Επιτροπή της Βουλής έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα περισσότερες από δώδεκα νέες φωτογραφίες που προέρχονται από τους κληρονόμους του καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν και σε ορισμένες από αυτές εικονίζεται ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Πηγή: House Oversight Committee

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος εμφανίζεται σε τρεις από τις 19 φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία εξετάζει περισσότερες από 95.000 εικόνες τις οποίες παρέδωσαν οι διαχειριστές της κληρονομιάς.

Σε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία ο Τραμπ εμφανίζεται χαμογελαστός, έχοντας στο πλευρό του πολλές γυναίκες, τα πρόσωπα των οποίων έχουν διαγραφεί. Σε μια άλλη, στέκεται δίπλα στον Έπσταϊν και στην τρίτη, που δεν είναι πολύ καθαρή, κάθεται δίπλα σε μια γυναίκα, με την κόκκινη γραβάτα του χαλαρωμένη. Δεν είναι σαφές το πού ή πότε τραβήχθηκαν οι φωτογραφίες.

House Oversight Committee have just released new photos from the Epstein Estate.



We are so cooked. pic.twitter.com/QnjeqGLbje— WF (@WhaleFUD) December 12, 2025

Σε κάποιες από τις φωτογραφίες εμφανίζονται ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ Στιβ Μπάνον, ο Μπιλ Γκέιτς και ο πρώην υπουργός Οικονομικών Λάρι Σάμερς. Εικονίζονται επίσης ερωτικά βοηθήματα και «προφυλακτικά Τραμπ» αξίας 4,5 δολαρίων, με αποτυπωμένο επάνω το πρόσωπο του Τραμπ και τη φράση, με κεφαλαία γράμματα, «Είμαι τεράστιος».

Πηγή: House Oversight Committee

«Αυτές οι ανατριχιαστικές φωτογραφίες εγείρουν ακόμη περισσότερα ερωτηματικά για τον Έπσταϊν και τις σχέσεις του με κάποιους από τους ισχυρότερους άνδρες του κόσμου» ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο Ρόμπερτ Γκαρσία, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εποπτείας. «Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι ο αμερικανικός λαός να μάθει την αλήθεια. Το υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να αποχαρακτηρίσει όλους τους φακέλους, τώρα», πρόσθεσε. Πηγή: House Oversight Committee Πηγή: House Oversight Committee

Οι βουλευτές ανέφεραν ότι έσβησαν τα πρόσωπα των γυναικών για να προστατεύσουν τα θύματα του Έπσταϊν.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Ο Τραμπ και ο Έπσταϊν ήταν φίλοι τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 2000 αλλά ο Τραμπ λέει ότι διέκοψε τη σχέση τους πριν να αποκαλυφθεί η δράση του χρηματιστή. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος αρνείται επίμονα ότι γνώριζε πως ο φίλος του εκμεταλλευόταν σεξουαλικά ανήλικα κορίτσια.