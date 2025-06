Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ηχούν από νωρίς το πρωί της Τρίτης 17/6 σε κεντρικές και βόρειες περιοχές του Ισραήλ και σε κάποιες περιοχές του νότου, ύστερα από την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν.

Λίγη ώρα μετά, ολοκληρώθηκε η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ και έληξε ο συναγερμός. Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις των IDF το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον 20 βαλλιστικούς πυραύλους.

Επίσης, η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου έδωσε το πράσινο φως για την έξοδο των πολιτών από τα καταφύγια.

🇮🇷🇮🇱 IRANIAN MISSILE DIRECTLY STRIKES A BUILDING IN TEL AVIV



Smoke is rising over Tel Aviv following Iranian missile attacks. pic.twitter.com/5Y1YQBCjGS June 17, 2025

Η νέα πυραυλική επίθεση προκάλεσε ζημιές στο κεντρικό Ισραήλ, ενώ πύραυλος έπληξε χώρο στάθμευσης λεωφορείων στη Χερτσλιγιά, κοντά στο Τελ Αβίβ.

Scenes from around Tel Aviv during and following Iranian strikes. pic.twitter.com/AJckRoyYUz — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) June 17, 2025

Σύμφωνα με την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης Magen David Adom, μέχρι στιγμής υπάρχουν πληροφορίες για πέντε ελαφρά τραυματίες από θραύσματα από τον ιρανικό πύραυλο που έπληξε τον χώρο στάθμευσης κοντά στο Τελ Αβίβ, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί σε άλλες περιοχές.

Ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας η πολεμική αεροπορία της χώρας κατέρριψε περίπου 30 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν, προφανώς από το Ιράν, εναντίον του Ισραήλ.

״נפלה, התפוצצה, המטרה הופלה״: במהלך הלילה – חיל האוויר יירט כ-30 כטב״מים ששוגרו לעבר מדינת ישראל pic.twitter.com/E2rr2bouA0 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 17, 2025

Πολλά εξ αυτών αναχαιτίστηκαν στα σύνορα της χώρας, ενώ αρκετά καταρρίφθηκαν πάνω από τα Υψίπεδα του Γκολάν, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, που έδωσε στη δημοσιότητα και βίντεο με ισραηλινό ελικόπτερο να αναχαιτίζει ένα από τα drones.

Επίσης, ηχώ από εκρήξεις ακούστηκε στην περιοχή της Ιερουσαλήμ, καθώς πύραυλοι στοχεύουν άλλες περιοχές της χώρας.

Λίγο νωρίτερα ο στρατός του Ισραήλ είχε ανακοινώσει ότι εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν να κατευθύνονται προς τη χώρα, ενώ είχε προσθέσει ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν ενεργοποιηθεί για να απωθήσουν την απειλή.

Ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε «πολλά πλήγματα» εναντίον ιρανικών στόχων

Από την πλευρά του, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι στη διάρκεια της νύκτας διεξήγαγε «πολλά πλήγματα μεγάλου εύρους» εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, καθώς η σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών εισέρχεται στην πέμπτη ημέρα της.

«Στη διάρκεια πληγμάτων στοχοθετήθηκαν δεκάδες υποδομές αποθήκευσης και εκτόξευσης πυραύλων εδάφους- εδάφους», όπως και «εκτοξευτήρες πυραύλων εδάφους- αέρος και χώροι αποθήκευσης drones» στο δυτικό Ιράν, διευκρίνισε στην ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός.

Εξάλλου έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο τα οποία, όπως δήλωσε, δείχνουν τη στιγμή που πλήττονται εκτοξευτήρες ρουκετών.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ επικρίνει την επίθεση εναντίον της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης

Από την άλλη, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί επέκρινε σήμερα «τη δειλία» των χθεσινών ισραηλινών πληγμάτων εναντίον της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης στην Τεχεράνη, από τα οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι.

«Αυτή η επίθεση αποτελεί το αποκορύφωμα της δειλίας: αυτοί (σ.σ. οι Ισραηλινοί) δεν μπορούν να κερδίσουν μια πραγματική μάχη και επιτίθενται σε ένα μη στρατιωτικό κτίριο που λέει την αλήθεια», κατήγγειλε ο Αραγτσί.

«Η επίθεση εναντίον της ιρανικής ραδιοτηλεόρασης αποδεικνύει την απελπισία των Ισραηλινών», πρόσθεσε.

