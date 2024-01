Μία απίστευτη μαρτυρία για όσα συνέβησαν στην πτήση της Alaska Airlines, στην οποία αποκολλήθηκε παράθυρο, ενώ βρισκόταν σε ύψος 16.000 ποδών, από TikToker που βρισκόταν στο Boeing κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Η Courtney καθόταν από τύχη στις μπροστινές θέσεις του αεροπλάνου όταν, όπως λέει σοκαρισμένη ακόμη «10 λεπτά μετά την απογείωση και ενώ ακόμα ήμασταν στη φάση της ανόδου και φορούσαμε όλοι τις ζώνες ασφαλείας χωρίς κανείς να σηκώνεται, ακούσαμε έναν δυνατό θόρυβο και νιώσαμε μια ριπή αέρα».

An Alaska Airlines flight made an emergency landing Friday night after a portion of the aircraft blew out mid-air. Video obtained by CBS News appeared to show one of the passenger window panels had been blown out. https://t.co/wKIOLENg3r pic.twitter.com/M00hT7HaPx