Ένας νεκρός και ένας αγνοούμενος είναι ο σημερινός (17/4) απολογισμός της σφοδρής κακοκαιρίας που χτυπάει την Ιταλία από την Μεγάλη Πέμπτη (17/4).

Οι πυροσβέστες και μέλη της Πολιτικής Προστασίας κινητοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της ιταλικής πόλης Βιτσέντσα, στην περιφέρεια Βενετο, προς εντοπισμό δυο ανδρών που αγνοούνταν, εξαιτίας του κύματος κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία ένας νέος και ο πατέρας του έπεσαν με το ΙΧ αυτοκίνητό τους σε παραπόταμο της περιοχής.

Στον δρόμο στον οποίο βρίσκονταν, δίπλα στον παραπόταμο Άνιο, ξαφνικά άνοιξε η άσφαλτος και δημιουργήθηκε μεγάλη οπή. Πριν λίγο, ειδικά εκπαιδευμένοι δύτες εντόπισαν το πτώμα ενός εκ των δύο αγνοουμένων, χωρίς να έχει εξακριβωθεί αν πρόκειται για τον νεαρό ή τον πατέρα του. Στην επιχείρηση εντοπισμού γίνεται χρήση ελικόπτερων, ντρόουν και ειδικά εκπαιδευμένων.

Δραματικές εικόνες έρχονται από την Βόρεια Ιταλία από χθες όπου κύμα κακοκαιρία χτυπάει άγρια την χώρα. Την Μεγάλη Πέμπτη, ένας 92χρονος πέθανε από πνιγμό σε χωριό της περιφέρειας Πιεμόντε, στη βόρεια Ιταλία, εξαιτίας της κακοκαιρίας.

#Maltempo #Piemonte , 700 #vigilidelfuoco al lavoro, 1.000 interventi svolti tra Torino, Biella, Vercelli, Verbania: situazione in miglioramento. Nel video l’intervento di ieri sera a Crescentino (VC), soccorse 4 persone isolate in casa per l'esondazione della Dora Baltea… pic.twitter.com/B8zACgzLHJ

Ο άτυχος ηλικιωμένος δεν κατάφερε να απομακρυνθεί από το διαμέρισμά του, το οποίο πλημμύρισε μετά την υπερχείλιση ενός παραπόταμου, όπως και όλο το χωριό Μοντρέου Ντα Πο, στους λόφους της περιοχής Κιβάσο.

🟠Torino, Lungo Dora Firenze. Ore 12:30 di giovedì 17 aprile 2025. Matteo D'Aleo per Andrea Vuolo – Meteo in Piemonte. La Dora Riparia a Torino ha superato da poco la soglia di guardia. pic.twitter.com/IsMcvw7MWP

Ποταμοί υπερχείλισαν ενώ σε πολλές περιοχές κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές, όπως κατολισθήσεις και πλημμύρες.

#Maltempo #Torino, elicottero dei #vigilidelfuoco in sorvolo su Lauriano, San Sebastiano da Po, in cui è in atto il soccorso di persone in difficoltà nelle abitazioni allagate, e Monteu da Po, dov’è stato rinvenuto in casa il corpo senza vita di un anziano signore#17aprile pic.twitter.com/20zxEe53Iv