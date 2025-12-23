Ryanair: Πρόστιμο 256 εκατ. ευρώ από την Ιταλία για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης

Πρόστιμο 256 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η ιταλική αρχή Ανταγωνισμού στη Ryanair για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά με σκοπό τον περιορισμό των πωλήσεων εισιτηρίων από διαδικτυακούς ταξιδιωτικούς πράκτορες.

Σύμφωνα με την αρχή, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης «εφάρμοσε καταχρηστική στρατηγική για να εμποδίσει τα ταξιδιωτικά γραφεία» μέσω μιας «περίπλοκης στρατηγικής» τεχνικών εμποδίων για τους πράκτορες και τους επιβάτες. Στόχος της ήταν να δυσχεράνει την πώληση εισιτηρίων από διαδικτυακούς ταξιδιωτικούς πράκτορες προς όφελος της δικής της ιστοσελίδας.

Το πρόστιμο, όπως αναφέρει ο Guardian, αφορούσε τις τακτικές της Ryanair μεταξύ Απριλίου 2023 και τουλάχιστον μέχρι τον Απρίλιο 2025. Η απότομη αφαίρεση της Ryanair από τις ιστοσελίδες των πρακτορείων στα τέλη του 2023 προκάλεσε πτώση στις πωλήσεις της αεροπορικής εταιρείας που με τη σειρά της έπληξε τα κέρδη, όχι πάντως σε βαθμό που την επηρέασε δραματικά.

Η τακτική της Ryanair περιλάμβανε την εφαρμογή διαδικασιών αναγνώρισης προσώπου για άτομα που αγόραζαν εισιτήρια μέσω τρίτων, με τον ισχυρισμό ότι αυτό ήταν απαραίτητο για λόγους ασφαλείας. Στη συνέχεια, «μπλόκαρε πλήρως ή κατά διαστήματα τις προσπάθειες κράτησης από ταξιδιωτικά πρακτορεία», μεταξύ άλλων με το μπλοκάρισμα μεθόδων πληρωμής και τη μαζική διαγραφή λογαριασμών.

Στη συνέχεια, η αεροπορική εταιρεία «επέβαλε συμφωνίες συνεργασίας» σε πρακτορεία που απαγόρευαν τις πωλήσεις της Ryanair σε συνδυασμό με άλλες αεροπορικές εταιρείες. Μόνο φέτος τον Απρίλιο πήρε η Ryanair μέτρα που επιτρέπουν τον ανταγωνισμό.

Η Ryanair δήλωσε ότι θα ασκήσει αμέσως έφεση κατά της απόφασης της ιταλικής αρχής που χαρακτηρίζει «νομικά ελαττωματική».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, είχε αποφασίσει να κηρύξει πόλεμο στους «πειρατικούς», όπως τους χαρακτηρίζει, ιντερνετικούς ταξιδιωτικούς πράκτορες, όπως το Booking.com, το Kiwi και το Kayak. Ο Ο’Λίρι κατηγόρησε μάλιστα τον κλάδο ότι εξαπατούσε και εκμεταλλευόταν ανυποψίαστους καταναλωτές, χρεώνοντας επιπλέον τέλη και προσαυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων. Ήταν μάλιστα διατεθειμένος να δεχτεί χαμηλότερες πωλήσεις εισιτηρίων, καθώς προσπαθούσε να εμποδίσει τα ταξιδιωτικά πρακτορεία να πωλούν εισιτήρια, αναγκάζοντας τους επιβάτες τους να συμπληρώνουν επιπλέον έντυπα, υποτίθεται ως μέτρο ασφαλείας.

Η απόφαση, κατά τον ίδιο, είναι «προσβολή της προστασίας των καταναλωτών και του δικαίου του ανταγωνισμού».

Ο γνωστός για τις επιθετικές -ακόμη και υβριστικές- δηλώσεις του Ο’Λίρι σχεδιάζει να παραδώσει τον έλεγχο της επιχείρησης σε διάδοχο μέσα στα επόμενα 5-10 χρόνια. Θα λάβει μετοχές αξίας 111 εκατομμυρίων ευρώ εάν παραμείνει στην αεροπορική εταιρεία μέχρι το τέλος Ιουλίου 2028. Ήταν ήδη δισεκατομμυριούχος στα χαρτιά λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο.