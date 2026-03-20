Reuters: «Οι ΗΠΑ θα αναπτύξουν χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή» λένε αξιωματούχοι

Έτοιμες να αναπτύξουν χιλιάδες επιπλέον πεζοναύτες και ναύτες στη Μέση Ανατολή είναι οι ΗΠΑ σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters.

Συγκεκριμένα, αυτό δήλωσαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters την Παρασκευή, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν έφτασε στο όριο των τριών εβδομάδων.

Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για την αποστολή στρατευμάτων στο ίδιο το Ιράν, δήλωσαν οι αξιωματούχοι στο Reuters, αλλά θα ενισχύσουν τις δυνατότητες για μελλοντικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

Οι αναπτύξεις του USS Boxer, μαζί με την Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών και το συνοδευτικό πολεμικό πλοίο, έρχονται καθώς το Reuters ανέφερε ότι η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών για την ενίσχυση της επιχείρησής της στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι δεν πρόκειται να αναπτύξει στρατεύματα «πουθενά», αλλά ότι αν το έκανε, δεν θα το έλεγε στους δημοσιογράφους. Οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δεν ανέφεραν ποιος θα είναι ο ρόλος των πρόσθετων στρατευμάτων.

Ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε ότι τα στρατεύματα αναχωρούσαν από τη Δυτική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών περίπου τρεις εβδομάδες νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Οι πρόσθετες αναπτύξεις θα προσθέσουν στους 50.000 Αμερικανούς στρατιώτες που βρίσκονται ήδη στη Μέση Ανατολή και θα φέρουν δύο Μονάδες Πεζοναυτών στην περιοχή.

Οι μονάδες, που συνήθως αποτελούνται από 2.500 πεζοναύτες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους λόγους, όπως η πραγματοποίηση επιθέσεων χρησιμοποιώντας τα αεροσκάφη που βρίσκονται στα πλοία ή η ανάπτυξή τους στην ξηρά.

Πηγές είχαν αναφέρει προηγουμένως ότι ο αμερικανικός στρατός προετοιμαζόταν για πιθανά επόμενα βήματα στην εκστρατεία του κατά του Ιράν, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Αυτές οι επιλογές, σύμφωνα με το Reuters, περιλαμβάνουν την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, ενδεχομένως με την ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στις ακτές του Ιράν. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης συζητήσει επιλογές για την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο νησί Kharg του Ιράν, το κέντρο για το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, σύμφωνα με το Reuters. Οποιαδήποτε χρήση αμερικανικών χερσαίων στρατευμάτων -ακόμα και για μια περιορισμένη αποστολή- θα μπορούσε να θέσει σε σημαντικό πολιτικό κίνδυνο τον Τραμπ, δεδομένης της χαμηλής υποστήριξης του αμερικανικού κοινού για την εκστρατεία κατά του Ιράν και των ίδιων των προεκλογικών υποσχέσεων του Τραμπ να αποφύγει την εμπλοκή των ΗΠΑ σε νέες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Μια δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που ολοκληρώθηκε την Πέμπτη διαπίστωσε ότι περίπου το 65% των Αμερικανών πιστεύει ότι ο Τραμπ θα διατάξει στρατεύματα σε έναν μεγάλης κλίμακας χερσαίο πόλεμο στο Ιράν και μόνο το 7% υποστηρίζει αυτή την ιδέα.