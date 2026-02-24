Ρεκόρ βροχής στην Πορτογαλία: Ο Φεβρουάριος ο πιο βροχερός μήνας σε 47 χρόνια

Από το πρώτο του δεκαπενθήμερο, ο φετινός Φεβρουάριος έχει καταστεί ήδη ο πιο βροχερός μήνας εδώ και 47 χρόνια στην Πορτογαλία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας (IPMA). Κατατάσσεται επίσης ως ο δέκατος πιο βροχερός μήνας από το 1931, όταν ξεκίνησαν οι μετεωρολογικές καταγραφές.

Ειδικότερα, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο αυτού του μήνα, «το ύψος βροχής ανήλθε αθροιστικά σε 233,5 χιλιοστά, αντιπροσωπεύοντας το 304% του φυσιολογικού για την εποχή και ήταν περίπου τριπλάσιο του μέσου όρου για την περίοδο 1991-2020», σύμφωνα με την IPMA.

«Η περίοδος μεταξύ Νοεμβρίου 2025 και 15ης Φεβρουαρίου 2026 ήταν εξαιρετικά βροχερή στην ηπειρωτική Πορτογαλία», υπογραμμίζει η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, σημειώνοντας ότι «πάνω από τις μισές περιοχές της χώρας έχουν ήδη φτάσει ή ξεπεράσει τον ετήσιο μέσο όρο βροχοπτώσεων».

Πέντε ισχυρές καταιγίδες έπληξαν την Πορτογαλία τον Ιανουάριο. Η ισχυρότερη ριπή ανέμου καταγράφηκε στην αεροπορική βάση Μόντε Ρεάλ (κεντρικά) και έφθανε τα 177,8 χλμ/ώρα.

Αυτές οι καταιγίδες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον επτά ανθρώπους, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία. Ωστόσο, πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν έως και 18 θανάτους που συνδέονταν με το κύμα κακοκαιρίας.

Η Πορτογαλία και η γειτονική Ισπανία περιλαμβάνονται στις ευρωπαϊκές χώρες που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην κλιματική αλλαγή, αντιμετωπίζοντας ολοένα και μεγαλύτερα κύματα καύσωνα το καλοκαίρι, καθώς και συχνότερες και εντονότερες βροχοπτώσεις τον χειμώνα.