Παγκόσμια συγκίνηση έχει προκαλέσει ο θάνατος του πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος μένει στην ιστορία ως ο πάπας των φτωχών.

Ο πρώτος ηγέτης της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας από τη λατινική Αμερική, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, λίγες ώρες αφότου απευθύνθηκε για τελευταία φορά στους χιλιάδες πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ανήμερα το Πάσχα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αγίας Έδρας που έγινε στην κατάμεστη πλατεία του Αγίου Πέτρου, η εκδημία του οφείλεται σε εγκεφαλικό επεισόδιο και καρδιακή ανεπάρκεια.

