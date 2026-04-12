Ουγγαρία: Νίκη της αντιπολίτευσης δείχνουν τα exit polls

Σημαντική ανατροπή καταγράφουν τα πρώτα exit polls στην Ουγγαρία, καθώς το κόμμα του Βίκτορ Όρμπαν φαίνεται να χάνει καθαρά το προβάδισμα. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Median, το κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ προηγείται με μεγάλη διαφορά, ανατρέποντας τα δεδομένα ύστερα από χρόνια πολιτικής κυριαρχίας του Όρμπαν.

Εφόσον επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμα, πρόκειται για μια ιστορική εξέλιξη, καθώς ο Όρμπαν βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 16 χρόνια. Τα στοιχεία δείχνουν το Tisza στο 55,5%, ενώ το Fidesz υποχωρεί στο 37,9%.

Τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν στις 19:00 (20:00 ώρα Ελλάδας), με τη συμμετοχή να φτάνει στο 77,80% έως τις 19:30 (ώρα Ελλάδας), ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 70,5% από τις εκλογές του 2002.

Την ίδια ώρα, το ακροδεξιό κόμμα Mi Hazánk («Η Πατρίδα μας») κινείται χαμηλά, περίπου στο 3,9%, χωρίς να επηρεάζει ουσιαστικά τη μάχη για την εξουσία. Τα πρώτα δεδομένα αποτυπώνουν σαφές προβάδισμα της αντιπολίτευσης.

Αν η εικόνα αυτή επιβεβαιωθεί και στην τελική καταμέτρηση, το κόμμα του Μαγιάρ ενδέχεται να προσεγγίσει ακόμη και την πλειοψηφία των δύο τρίτων στη Βουλή, εξασφαλίζοντας περίπου 131 έως 139 έδρες σε σύνολο 199. Αντίθετα, το Fidesz εκτιμάται ότι θα περιοριστεί σε 59 έως 67 έδρες, γεγονός που θα συνιστά σημαντική πολιτική ήττα.

Η συμμετοχή των πολιτών ήταν ιδιαίτερα υψηλή, ξεπερνώντας το 74% ήδη από τις 18:00, κάτι που υπογραμμίζει το έντονο ενδιαφέρον και τη μαζική προσέλευση των ψηφοφόρων σε αυτές τις εκλογές.